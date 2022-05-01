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美国学者米尔斯海默：俄乌冲突根本原因是北约扩张

2022年05月01日13:09 | 来源：新华网
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新华社芝加哥4月30日电（记者徐静）美国芝加哥大学政治学教授约翰·米尔斯海默日前在接受新华社记者采访时表示，此次俄乌冲突发生的根本原因是北约扩张，俄罗斯只是对此作出回应。

作为全球知名政治学和国际关系学者，米尔斯海默认为，美国和其欧洲盟国想让乌克兰加入北约和西方国家阵营，这对俄罗斯而言是断然不能接受的。“西方国家企图让乌克兰成为其在俄边界的一个堡垒，这对俄罗斯构成生存威胁，也是此次危机的源头。”

米尔斯海默指出，美国和俄罗斯都坚决想要赢，在这种情况下，很难达成某种和平协议，俄乌冲突“看不到尽头”。他同时认为，北约扩张很大程度上将局限在欧洲。

尽管目前很难预测俄乌冲突对国际体系将造成何种影响，米尔斯海默仍指出，此次冲突或引发粮食危机，并影响美国的东亚遏制政策。他说：“这次冲突将造成真正重大影响已毋庸置疑。我们20年、30年之后再来看，将明白这次冲突是一个重大转折点。”

谈及世界未来发展，米尔斯海默认为“形势严峻”。“美国同俄罗斯的关系真的很糟，希望不要进一步恶化。”

(责编：苏缨翔、燕勐)

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