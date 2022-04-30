本报记者 高 乔

美国《国家利益》双月刊网站刊文称，沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国在近日“欧佩克+”会议上决定，拒绝使用它们大量的闲置原油产能来弥补广泛预期的原油供应减少。近来，国际原油价格始终保持高位震荡，美国和西方国家希望沙特增加石油产量以稳定油价。然而，作为石油输出国组织欧佩克中有重要影响力的成员国，沙特坚持遵循与俄罗斯等主要产油国先前达成的产量协定，并断然拒绝将俄罗斯驱逐出石油生产联盟。专家分析指出，美国与沙特关系日渐疏离，与多方面因素有关。随着两国外交战略调整，美国与沙特的结构性矛盾将进一步凸显。

关系降至最低点

据《华尔街日报》报道，美国众议院外交事务委员会和情报委员会的领导人以及其他20多位民主党议员计划向拜登政府施压，要求其对沙特采取更强硬立场，理由是沙特政府在俄乌冲突和一系列人权问题上拒绝与美国合作。此前，美国总统拜登试图致电沙特阿拉伯王储穆罕默德·萨勒曼，讨论有关石油出口的问题，但通话要求遭到拒绝。报道称，“长期以来，美沙关系一直以‘石油换安全’为基础，但这种关系似乎已达到几十年来的最低点”。

复旦大学中东研究中心主任、研究员孙德刚接受本报记者采访时指出，拜登执政以来，美国与沙特关系的恶化表现在多个方面。其一，美国政府认定沙特王储穆罕默德·萨勒曼是记者卡舒吉遇害的背后主谋，故在人权问题上对沙特大加指责；其二，尽管美国一直敦促阿拉伯盟友与以色列建立外交关系，但是沙特一直拒绝；其三，拜登政府召开“全球民主峰会”，邀请了伊拉克，却拒绝邀请所有阿拉伯君主制国家；其四，美国拒绝向沙特提供高尖端武器，甚至还撤走了部署在沙特的“爱国者”导弹防御系统；其五，美国指责沙特等国在也门的军事行动造成了人道主义灾难，却对也门胡塞武装袭击沙特石油设施未采取反制措施；其六，去年美国不顾沙特等国的担忧，匆忙从阿富汗撤军；其七，美国寻求重返伊朗核协议，而沙特担心伊朗核计划将不断推进。

沙特不愿选边站

《华尔街日报》刊文指出，拜登对沙特人权记录的言论、美国对胡塞武装模棱两可的态度以及美国可能重返伊朗核协议等一系列事件，都加剧了美国和沙特之间的矛盾。俄乌冲突爆发后，美国敦促沙特增加石油产量，稳定油价，但被沙特拒绝，两国的政治分歧愈发加深。

孙德刚分析，美国与沙特关系的恶化，深层次原因是美国把沙特视为“棋子”和“二等公民”，要求沙特政府配合美国的全球战略，却忽视沙特的安全利益与核心关切。当前，美国一直在逼迫中东盟友与美国和西方一道制裁俄罗斯。为提高制裁俄罗斯的效果，美国要求沙特石油增产以抑制全球油价快速上涨，防止俄罗斯从高油价中获益。然而，沙特出口主要靠石油，油价上涨有助于沙特增加出口创汇、缓解财政紧张，因此不愿意增产石油。此外，近年来，沙特增强了外交自主性，希望在东西方之间保持一种战略平衡，不愿意对美国亦步亦趋，也不愿意在俄罗斯与美国之间选边站。

结构性矛盾凸显

美国《国家利益》双月刊网站刊文称，长期以来，“石油换安全”的观点一直支撑着美国与中东国家的伙伴关系。就美国利益来看，这种观点或许已经过时了，现在，中东国家在能源危机中“靠不住”，可能导致它们的关系沦为“不远不近”。这反映出美国与沙特利益交汇减少。

孙德刚指出，在拜登政府看来，与沙特相比，阿联酋更加积极主动地与美国合作，包括率先与以色列建交。随着俄乌局势、美国战略重心转向亚太地区等新变化，美国越来越重视阿联酋的作用，甚至将阿联酋打造成海湾地区新的战略基石。一方面，美国与以色列、阿联酋、约旦和埃及等国建立合作机制，形成美国、以色列、阿拉伯盟国三边合作平台；另一方面，美国建立了与印度、阿联酋、以色列合作的中东版“四方机制”，配合北约和美日印澳“四方机制”，避免在战略上受制于沙特。随着美国重视阿联酋和轻视沙特，美国与沙特的结构性矛盾将进一步凸显。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)