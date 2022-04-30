□ 李嘉宝

近日，美国网络司令部司令兼国家安全局局长保罗·中曾根公开承认，俄乌冲突爆发后，美国网络司令部开展了额外的“前出狩猎”行动，帮助乌克兰“强化网络防御”。

“前出狩猎”是美国提出的“网络战”概念之一，于2018年开始部署。它是指通过向海外派遣网络战精锐力量，采取主动追捕形式，发现并识别对手的网络行动，进行主动攻击。俄乌冲突爆发后，美国的网络“黑手”一直在翻云覆雨。中国国家互联网应急中心检测发现，2月下旬以来，境外组织通过攻击、控制中国境内计算机，进而对俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯进行网络攻击。这些攻击地址主要来自美国。

俄乌冲突爆发之初，美国前国务卿希拉里·克林顿就呼吁美国黑客对俄罗斯发动网络攻击，还公然声称，“我们在‘阿拉伯之春’期间就是这么做的，应该竭尽全力再干一次”。这道出一个事实：美国长期凭借网络霸权横行世界、制造混乱。

一直以来，美国都是世界公认的“黑客帝国”。美国政府和有关企业违反国际法和国际关系准则，对外国政府企业或个人，实时大规模、有组织、无差别的网络窃密、监控和攻击，直接危害各国公共安全，连美国的盟友和伙伴也难逃其害。从“维基解密”到斯诺登事件，从“方程式组织”到“梯队系统”，美国是一系列跨国网络安全事件背后的“黑手”，这一点早已人尽皆知。此外，美国还拉拢盟友，使用包括网络攻击在内的手段，在多国实施渗透和破坏行动。近年来，美国主导的北约更是明确将网络空间视为“新战场”，不断推进网络军事部署，对世界和平安全构成严重威胁。

美国热衷于搞网络攻击，是其霸权思维使然。在安全问题上，美国一贯秉持追求绝对安全的逻辑，不断损害别国安全，在网络空间亦是如此。美国试图凭借技术优势，谋求对他国信息领域的“单向透明”，将网络攻击视为打压遏制“战略对手”的霸权工具。

近几年，在美国极力渲染“大国竞争”的背景下，中国成为美国发动网络攻击的主要受害者。数据显示，2020年，中国相关机构捕获超过4200万个恶意程序样本。在境外来源的恶意程序样本中，有53%来自美国。近期中国网络安全企业发现，中国公民使用的账号密码、办公文档、私人文件、电子邮件、QQ等社交软件，都已成为美国国家安全局的网络攻击目标。

极其讽刺的是，美国一边对外频频发动网络攻击，一边却自诩为“网络安全卫士”，动辄给别国扣上“网络安全威胁”的帽子，还试图主导网络安全国际议程。从鼓吹所谓“清洁网络”，到发起“打击勒索软件倡议”、酝酿成立所谓“未来互联网联盟”，再到极力鼓动中国周边国家与美国开展所谓“网络安全合作”，甚至实施网络军事力量所谓“前沿部署”……美国在网络安全领域颠倒黑白、拉“小圈子”、大搞对抗的一系列操弄，暴露了其虚伪、自私、双标的真实面目。

网络空间是人类的共同家园，网络攻击是全球面临的共同威胁，世界不能任由网络霸权横行。从提出网络空间命运共同体的理念，到发起《全球数据安全倡议》，中国倡导构建和平、安全、开放、合作、有序的网络空间治理规则，获得许多国家的积极响应。国际社会应旗帜鲜明地反对网络霸权，推动尽快建立普遍适用的网络空间国际规则，共同维护全球网络空间的安全、繁荣与发展。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)