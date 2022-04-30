本报北京4月29日电 （记者韩晓明）外交部发言人赵立坚29日表示，恐怖主义是全人类公敌，打击恐怖主义是国际社会的共同责任。各方应加强协调合作，采取一切措施打击恐怖主义，共同维护世界和平与安宁。

赵立坚在例行记者会上说，4月28日，联合国安理会一致发表主席新闻谈话，对日前在巴基斯坦卡拉奇大学孔子学院班车遭遇恐怖袭击事件表示最强烈的谴责，对受害者家属及中国政府和巴基斯坦政府表示最深切的同情和慰问，强调应将袭击事件肇事者、组织者、资助者和支持者绳之以法，并敦促各国就此同中国政府和巴基斯坦政府开展合作。

赵立坚表示，安理会发表的主席新闻谈话反映了国际社会对这一恐怖主义行为的强烈愤慨和严厉谴责，对不幸遇难的中国和巴基斯坦平民的同情和慰问，代表了世界各国的共同呼声。

“正义不会缺席，邪恶必受严惩。恐怖主义是全人类公敌，打击恐怖主义是国际社会的共同责任。”赵立坚说，当前，国际恐怖主义持续对各国人民安全和社会稳定构成严重威胁，各方应加强协调合作，采取一切措施打击恐怖主义，共同维护世界和平与安宁。

《 人民日报 》（ 2022年04月30日 03 版）

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