新华社联合国4月28日电 联合国安理会28日发表主席新闻谈话，对26日发生的针对巴基斯坦卡拉奇大学孔子学院班车的恐怖袭击予以最强烈谴责。

主席新闻谈话表示，安理会成员对发生在卡拉奇大学的恐怖袭击予以最强烈谴责，此次袭击造成3名中国人、1名巴基斯坦人遇难以及多人受伤，“俾路支解放军”马吉德旅已宣称制造了此次袭击。

安理会成员向受害者家属以及巴基斯坦和中国政府表示最深切的同情和慰问，重申任何形式和表现的恐怖主义均对国际和平与安全构成严重威胁，强调应将恐怖主义行为肇事者、组织者和资助者绳之以法。安理会成员敦促所有国家根据国际法义务及安理会决议，与巴基斯坦和中国政府以及所有其他有关当局就此积极开展合作。

主席新闻谈话指出，任何恐怖主义行为，无论其动机如何、发生在何时何地、由谁实施，都是犯罪行为且不可原谅。各国应根据《联合国宪章》和国际法义务，采取一切措施打击恐怖主义对国际和平与安全造成的威胁。

《 人民日报 》（ 2022年04月30日 03 版）

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