博扬·拉利奇

10年来，中东欧国家和中国成功建立涵盖经贸、文化、教育等多领域的合作架构，打造了跨区域多边合作的典范

中东欧国家地处欧亚大陆要冲，是联系东西方的重要枢纽，地区各国都有强烈的发展意愿。2012年4月，中东欧—中国合作机制正式启动。10年来，中东欧和中国成功建立涵盖经贸、文化、教育等多领域的合作架构，打造了跨区域多边合作的典范。

通过双方的共同努力，中东欧—中国合作取得了长足进展。2013年中国提出“一带一路”倡议后，中东欧国家积极参与共建“一带一路”，推进“一带一路”倡议与各国发展战略对接。双方通过举行中东欧—中国领导人会晤为彼此合作加强顶层设计，达成一系列合作协议，设立实施计划，不断将合作落到实处。目前，双方合作已经产生一系列积极成果，交通基础设施领域的合作就是突出例子。匈塞铁路和希腊比雷埃夫斯港等项目的积极效应辐射地区大部分国家，为地区国家发展带来了十分明显的好处。

塞尔维亚位于中东欧地区的中心地带，与8个中东欧国家接壤，地理位置重要。塞尔维亚一直积极参与中东欧—中国合作。在经济领域，塞尔维亚希望以深圳为榜样，将自身建设为经济特区。在外交政策上，塞尔维亚政府一直重视长远规划并保持独立自主，与各方均保持着良好关系。

塞中双方保持着密切的高层交往，两国珍惜彼此之间的“铁杆友谊”，坚定维护全球和平发展。塞中之间已经完成或正在推进诸多合作项目，如斯梅代雷沃钢厂、玲珑轮胎、泽蒙—博尔察大桥等。塞中合作为塞尔维亚发展增加了动力，创造了大量就业岗位，受到塞政府和人民的欢迎。事实充分证明，中国是值得信赖的合作伙伴。塞尔维亚大力支持中国提出的全球发展倡议，将中国视为推动完善全球治理体系的建设性伙伴。

着眼未来，中东欧—中国合作需要进一步发扬成功经验。双方应帮助更多人增加对中东欧—中国合作的了解，进而更好把握这一合作机制蕴含的巨大机遇。双方也可增加智库和学术机构之间的交流对话，加强有关共建“一带一路”和中东欧国家发展战略有效对接等课题的研究。我坚信，中东欧—中国合作未来发展潜力巨大。

（作者为塞尔维亚“一带一路”研究所所长）

《 人民日报 》（ 2022年04月30日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)