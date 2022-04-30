本报记者 杨 一

面对世界之变、时代之变、历史之变，习近平主席在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上发表题为《携手迎接挑战，合作开创未来》的主旨演讲，首次提出全球安全倡议。倡议以“六个坚持”为核心要义，契合了国际社会求和平、谋合作、促发展的共同心声，为共同营造和平稳定的发展环境、共同构建人类命运共同体提供了行动指引、注入了思想动力。连日来，多国政要、专家学者、媒体人士高度关注全球安全倡议并给予积极评价。

“习近平主席提出的全球安全倡议彰显了胸怀天下的崇高追求，对于维护世界和平具有重要意义。”多米尼克代理总理、资深部长兼住房和城市发展部长奥斯特里表示，多方愿同中方一道，在全球安全倡议指引下，为世界和平与安全作出新的贡献。

“坚持对话合作、坚持真正的多边主义，这是中国向世界发出的时代强音。”博鳌亚洲论坛理事、巴基斯坦前总理阿齐兹表示，从提出全球发展倡议到提出全球安全倡议，“中国展现出促进全球合作发展的决心与信心”。

尼泊尔前常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表尚布·拉姆·西姆卡达表示，习近平主席去年提出全球发展倡议，今年提出全球安全倡议，同时强调了安全和发展之间的密切联系，令人印象深刻。

“中国在维护世界和平安全方面发挥越来越重要的作用。”博鳌亚洲论坛理事、菲律宾前总统阿罗约认为，中国和平发展的示范效应将促使更多国家共同落实全球安全倡议，加强团结合作，共同推动构建人类命运共同体。

马里外交和国际合作部部长阿卜杜拉耶·迪奥普表示，全球安全倡议对马里等萨赫勒地区国家具有重要意义。马方愿与中方不断加强安全领域合作，推动马中关系不断向前发展。

“在全球面临许多新问题和新挑战时，全球安全倡议的提出恰逢其时。”柬埔寨皇家科学院中国研究所所长基塞雷瓦特说，倡议强调维护区域和全球和平与安全的重要性，这是全球发展和繁荣的先决条件。

“全球安全倡议倡导坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，有利于建立相互尊重、平等互信的国际秩序。”印度尼西亚亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺表示，倡议对人类实现持久和平与长远发展具有重要意义。

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔近日在当地主流媒体《民族报》刊文指出，中方提出的全球安全倡议回应了国际社会防止冲突、避免战争的迫切需求，与共建“一带一路”倡议、“非洲之角和平发展构想”等相辅相成。文章呼吁国际社会积极参与，凝聚合力，共同推动世界持久和平与安全。

“全球安全倡议是维护共同安全的行动路线图。”巴基斯坦亚洲生态文明研究与发展研究所首席执行官沙基尔·拉迈认为，倡议对在世界范围内建立一个更加公平合理的新安全架构具有指导意义。

德国欧洲新传媒集团总编辑范轩说，全球安全倡议的提出，体现了中国对促进世界和平稳定的贡献和担当，为不确定的世界注入确定性。

英国《晨星报》刊发社论指出，中方反对把本国安全建立在他国不安全的基础之上，同时坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端，这正是呼吁理智和避免冲突的良方。

“全球安全倡议反映了发展中国家的安全需求，为全球安全治理提供了一个重要而系统的方案。”文莱资深媒体人贝仁龙认为，中国在全球安全事务上始终坚持多边主义、倡导对话协商，反对单边主义和阵营对抗，为促进和平、合作作出重要贡献。

肯尼亚南南合作智库负责人斯蒂芬·恩德格瓦近日在当地主流媒体《星报》发表评论文章称，中国提出的全球安全倡议能够引领世界走向和平与繁荣，“推动发展中国家实现安全发展”。文章认为，国际上的事应该由大家商量着办，不能由一国或少数几个国家说了算。全球安全倡议能够为发展中国家在和平发展方面争取更大主动权。

《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫表示，全球安全倡议代表了世界上所有爱好和平、致力发展的国家和人民的心声，“希望国际社会团结合作、共迎挑战，创造人类更加光明美好的未来”。

《 人民日报 》（ 2022年04月30日 03 版）

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