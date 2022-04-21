辛岳

长期以来，美国自诩为“世界警察”，兜售所谓“美国治下的和平”。然而，正如俄乌冲突所昭示的，美国治下并无和平。“美国主导的秩序”是霸权秩序，本质是强权政治。美国一味沉迷于霸权扩张，最终只会加速霸权崩溃。

冷战结束后，美国成为全球唯一超级大国。1999年，美国学者威廉·沃尔弗斯（William Wohlforth）发表《稳定的单极世界》一文，认为由于美国在各方面的力量都具有压倒性的优势，冷战后的世界是美国单极时代。该判断随后为小布什政府所接受，后者在2002年9月发布的《国家安全战略报告》中明确提出要实现“美国治下的和平”（Pax Americana）。

“美国治下的和平”理论倡导者主张，美国应维持绝对的实力优势，从而实现国家安全和世界稳定，强调美国主导的所谓“秩序”有利于维护和平。事实真的如此吗？

“美国治下的和平”本质是霸权。而美式霸权秩序才是和平与稳定的最大破坏者。美国为追求自身的绝对安全，对俄罗斯极限施压，北约五轮东扩不断蚕食俄战略空间，令俄罗斯“绝地反击”，俄乌冲突爆发。

霸权主义者以“和平”“民主”之名，大行干涉、侵略之实。小布什政府把“洗衣粉”硬说成“大规模杀伤性武器”发动伊拉克战争，美军在阿富汗20年留下满目疮痍后仓皇撤军……由此观之，“美国治下的和平”绝非真正的和平。

美方常挂在嘴边的“以规则为基础的国际秩序”，实为霸权秩序。基于“中心—外围”的地缘政治模型和“非友即敌”的二分法思维，以美国为首的西方国家处于核心位置，非西方国家则被排挤到边缘。所谓“规则”由谁制定，受谁主导，对谁有利？在这些核心问题上，美国尽显“双标”，虚伪至极。

“国虽大，好战必亡”。进入21世纪以来，美国穷兵黩武，沉迷于无理、无序、无度的霸权扩张，带来的是其从硬实力到软实力的综合国力的衰落。对外，充当“世界警察”越来越力不从心。国内，政治极化、经济衰退、族群矛盾、社会撕裂，积弊丛生。美国政治风向一度转向孤立主义，出现毁约退群的乱象。

美国“全球领导力”出现一定程度衰退，同时，世界互联互通程度日益提高，美国霸权秩序不公正、不合理、不可持续的一面愈发暴露。新兴市场国家群体性崛起，要求国际秩序向更加公正、合理的方向改革。美国的霸权、霸凌，势必引发各方愈加强烈的反弹。

美国对外关系委员会资深研究员查尔斯·库普坎（Charles Kupchan）指出，“人们在21世纪将见证的不是历史的终结，而是美利坚时代的终结。”美国政府逆时而动，不断寻求强化美国主宰下的霸权秩序，其结果只能落入自己制造的地缘政治陷阱，加快单极时代落幕。

(责编：崔译戈、杨牧)