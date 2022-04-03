新华社北京4月3日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰国防部副部长安娜·马利亚尔在脸书上发文说，乌克兰已经控制了整个基辅州。乌克兰武装力量总参谋部3日发布消息说，俄军正在减弱对乌境内目标的打击力度。另据俄罗斯媒体4月2日报道，4月以来，俄罗斯给波罗的海三国的天然气供应已经中断。

——马利亚尔说，乌克兰已经控制了整个基辅州以及另外三座城市。据乌克兰武装力量总参谋部发布的最新消息，截至当地时间4月3日零时，俄罗斯军队继续使用导弹袭击和空袭方式对乌克兰境内目标进行系统性打击，但使用导弹和高精度武器打击的力度正在减弱。消息说，俄罗斯部队继续从一些地区撤离。与此同时，俄军正在重新部署并征集额外的将在乌克兰作战的部队。

——乌克兰武装力量总参谋部发布消息称，截至2日，俄军在对乌作战中人员损失约17800人，损失坦克631辆、装甲车1776辆、火炮系统317套、多管火箭炮100套、防空系统54套、固定翼飞机143架、直升机134架、汽车1236辆、舰船和快艇7艘、燃油运输车76辆、战术无人机87架。

——据乌克兰通讯社报道，乌克兰谈判代表团成员、乌人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚2日在电视台节目中表示，乌克兰需要签署一个能完全保障自身安全的条约，乌克兰下一步要做的就是修改宪法并将中立和不结盟地位的内容写入宪法。乌方希望通过全民公投由乌克兰人民来决定其中立和不结盟地位，而不是由乌克兰的政治家来决定。他说，乌方认为需要签署的和平条约草案内容已足够完备，足以让乌克兰总统泽连斯基与俄罗斯总统普京举行直接磋商。

——据乌克兰总统网站消息，泽连斯基2日召集总统办公室和内阁有关人员开会，讨论乌俄冲突爆发第二个月乌克兰经济状况。与会人员讨论了政府支出的资金来源、春季耕种、燃油进口多元化、如何让乌能源基础设施免遭俄军轰炸等问题。乌财政部说，过去一个月乌克兰用于“敌对行动”的支出大概为100亿美元。

——乌克兰国家核电公司2日在社交媒体上发文称，截至目前，乌境内4座使用中的核电站均处于稳定运行状态，核电站邻近地区的核辐射等指标都在正常范围内。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫2日说，当天早晨俄军使用远程高精度武器摧毁了乌克兰克列缅丘格炼油厂的汽油和柴油存储仓库，切断了部署在乌克兰中部和东部地区乌军之间的燃料供应。俄军当天使用高精度导弹摧毁了乌军位于波尔塔瓦和第聂伯罗的军用机场。自开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌军125架战机、88架直升机、381架无人机、1888辆坦克和其他装甲车辆、205台多管火箭炮、793门野战火炮和迫击炮、1771辆特种军用车辆。

——俄罗斯媒体4月2日援引拉脱维亚天然气运输公司Conexus Baltic Grid公司董事长巴利斯的话报道说，从4月开始，俄罗斯给波罗的海三国拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚的天然气供应已经中断，波罗的海三国从4月起再也没有接收过俄天然气。立陶宛能源部在4月2日发表的声明中说，从4月开始，立陶宛天然气管道系统再也没有接收过来自俄罗斯的天然气。（参与记者：耿鹏宇、李东旭、李铭）

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