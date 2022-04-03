新华社北京4月2日电 新闻分析：中欧贸易两位数增长印证双边合作互利共赢

新华社记者邹多为、丁乐

铲土装车、机器轰鸣，伴随挖掘机上下翻飞，中欧企业共建、总投资额70亿元的富凌食品产业园项目日前在广州动工。

“扎根近50年，中国已成为集团首要优先市场，我们将继续寻找新的机会，开展更多领域合作。”谈及未来发展，路易达孚集团北亚区首席执行官陈嘉渊信心满满。让这家欧洲企业对植根中国市场充满信心的，是中欧不断拓展的广阔合作空间。

4月1日举行的第二十三次中国—欧盟领导人会晤，为中欧未来发展勾画出亮丽新蓝图：“互利共赢仍然是中欧合作的主基调”“打造合作新亮点”“在疫情防控、应对气候变化、数字经济等领域加强政策协调”“助力世界经济可持续复苏”……

严峻复杂的国际形势之下，中欧经贸合作持续深化：2021年，中欧货物贸易额创历史新高；今年前两个月，我国与欧盟贸易总值为8746.4亿元，增长12.4%，占我国外贸总值的14.1%，欧盟反超东盟重新成为中国第一大贸易伙伴。

尽管东盟、欧盟在与中国贸易规模上的换位，尚难判断是季节性表现还是一种趋势，但诚如中国商务部新闻发言人高峰所言：“无论如何，这都反映出中欧贸易较强的韧性和活力。”

中国欧盟商会主席伍德克说，中欧优势互补、相互依存。中国市场已成为许多欧洲跨国企业全球业务的重要支柱。同样，欧洲市场的机遇也吸引着广大中资企业。随着中国改革开放不断深入，中欧经贸发展潜力巨大。

刚刚过去的3月，中国—中东欧国家合作的标志性项目——匈塞铁路塞尔维亚境内贝诺段正式开通运营，这是中国铁路技术和装备与欧盟铁路互联互通技术规范的对接，也充分表明中欧共建“一带一路”合作的基础日益牢固，合作前景更加广阔，重要性愈加凸显。

除了“一带一路”众多项目接连在欧洲落地生根，中欧地理标志协定正式生效、中欧班列在欧亚大陆上加速飞驰等结出的累累硕果也有效拓宽了合作领域、确保国际产业链供应链稳定畅通，为促进世界经济复苏增添强劲动力。

作为最大发展中国家和最大发达国家联合体，中国继续扩大的高水平开放政策也是促进中欧经贸走深走实的强大助推器。

近年来中国通过深入实施外资准入负面清单、落实好外资企业国民待遇等一系列举措不断优化营商环境。中国德国商会发布的一份报告显示，尽管面对疫情等挑战，中国依旧是德国企业在全球重要的市场之一。2021年，近六成在华德企实现业务增长，超七成受访企业表示将继续加大在华投资。

“中欧经贸合作的丝丝暖意正为动荡变化的世界注入更多稳定性、确定性和正能量。”对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授庄芮表示，当前形势下，中欧双方应依托现有对话机制，在航空航天、生物、光电、电子、教育等贸易领域加强政策协调，共同把中欧经贸合作的蛋糕越做越大、越做越好，从而造福双方企业和民众。

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