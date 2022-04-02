人民网北京4月2日电 （记者吴刚、戴楷然）外交部欧洲司司长王鲁彤4月2日举行中外媒体吹风会，介绍1日举行的第二十三次中国—欧盟领导人会晤有关情况。他表示，此次是中欧领导人年度会晤时隔近两年再次举行，是今年中国和欧盟机构之间最重要的高层交往，在国际形势动荡加剧、中欧关系面临新机遇、新问题的背景下举行，意义重要，广受关注。

王鲁彤表示，此次会晤，双方领导人就中欧关系以及包括乌克兰问题在内的国际和地区问题交换了意见，增进了对彼此立场的了解，达成不少共识和成果：

一是为中欧关系下阶段发展做好政治引领和战略规划。双方认为，中欧作为两大全球性力量，在当今世界进入新的动荡变革期的形势下，要保持经常性战略沟通，增进相互理解，持续拓展合作，共同应对全球性挑战，维护世界和平繁荣。双方同意，会晤之后举行中欧战略、经贸、绿色、数字、人文5个高级别对话，落实会晤成果共识。

二是为中欧各领域对话合作注入动力。双方认为，要以中欧关系的稳定性应对国际形势的不确定性。加强政策协调，应对风险挑战，助力世界经济可持续复苏；加强绿色发展政策对接，丰富对话合作内涵，推动中欧绿色合作走深走实；积极拓展数字、农业、科技、应急管理等合作新领域，合力打造新亮点；合力抗击疫情，稳妥推进人文交流。

三是就国际和地区热点问题深入沟通协调。双方领导人深入讨论了乌克兰危机以及伊朗核、朝核、阿富汗、缅甸等问题，认为这些都是中欧双方的合作点而非摩擦点。双方在推动局势降温、停火止战、劝和促谈、政治解决、维护和平稳定这些大方向上都是一致的，基本立场有很多共同点。双方将本着相互尊重的原则，继续保持沟通，汇聚更多共识，共同推动问题解决，应对全球性挑战。

关于乌克兰问题。王鲁彤说，双方领导人介绍了对当前乌克兰局势的看法和立场，增进了相互理解，也形成了不少共识。双方都支持和平谈判，推动局势降温，预防大规模人道主义危机，控制危机外溢影响。双方都不希望世界走向分裂，更反对任何形式的新冷战。

吹风会上，王鲁彤还就中欧经贸关系、投资协定谈判等回答了记者提问。

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