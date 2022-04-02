新华社北京4月2日电 题：美国是乌克兰危机的“始作俑者”——俄乌冲突系列评论之三

新华社记者谢彬彬

乌克兰危机的爆发，“非一朝一夕之故，其所由来者渐矣”。这场危机是各种因素综合作用的结果，也是多年积累矛盾的爆发，但要论这场危机的“始作俑者”，美国难逃其咎。

引发俄乌冲突最直接的原因，是美国主导的北约不断东扩，无视俄罗斯在安全问题上的合理关切，一再挑战俄战略底线。由于自身特殊的地理位置以及与俄罗斯的历史文化渊源，乌克兰成为美国遏制俄罗斯的有力“抓手”，掌控了乌克兰无异于遏制住了俄罗斯的“咽喉”。对俄罗斯而言，如果乌克兰被完全纳入西方阵营，将直接威胁到俄地缘政治安全，这是俄无论如何都不能接受的。俄罗斯一直寻求北约以法律形式保证不再东扩，然而始终被以美国为首的北约无视。俄罗斯总统普京说，30年来俄罗斯一直试图就北约不东扩达成协议，但却受到欺骗、施压和讹诈。

美国之所以推动北约不断东扩，既是为了打压俄罗斯，更是为了维护自己的全球霸权。冷战时期，美国不断渲染苏联对西欧的安全威胁，借此维持西欧多国的恐惧情绪，令其甘愿聚集在美国“老大哥”的保护伞下。随着冷战的结束，美国需要为北约的合理存在寻找新的假想敌，俄罗斯这个大国首当其冲。通过主导北约不断东扩，在俄周边大搞“颜色革命”，美国不仅持续刺激俄罗斯的“安全神经”，还以俄罗斯的回应为借口，联合盟友制裁俄罗斯，加深俄欧对立，继而强化欧洲对美国的依赖。一个团结稳定、独立自主的欧洲是美国不愿看到的，因为这会让美国丧失对欧洲事务的主导权。利用乌克兰局势制造“可控的动荡”，符合美国掌控欧洲的霸权需求。纵观美国霸权史，在全球各个地区制造“可控的动荡”正是其推行全球霸权的“法宝”之一，从其发动伊拉克、阿富汗、叙利亚等战争的轨迹中，这样的思路清晰可见。

美国拜登政府上台以来，加大了对乌克兰的支持力度。去年年底以来，在俄乌矛盾加速恶化之际，美国非但没有缓和紧张局势，反而抓紧向乌提供军火援助，培训乌军队，并向波兰等周边国家增兵。俄提出的安全保障建议继续遭到美国和北约的忽视，新明斯克协议迟迟未能有效执行。种种放任局势紧张加剧乃至拱火浇油的举动，终于导致了危机的爆发。

乌克兰的战火，是美国政府持续“添柴加薪”的结果，更是美国为了霸权的需要而刻意放任乃至制造出来的危机。尽管美方力图将自己打扮成无辜者，但是欺骗不了国际社会。正如美国芝加哥大学政治学教授约翰·米尔斯海默近期撰文所说，美国无视俄罗斯的“红线”，把乌克兰作为俄边境上的西方堡垒，西方，尤其是美国要对这场冲突负主要责任。

乌克兰危机再次向世界表明，美国霸权是世界多地战火最主要的“导火索”，是造成这个世界不安的最大“动荡源”。只有美国放弃霸权的迷思，放弃地缘政治争夺的执念，世界和平才能看到希望。

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