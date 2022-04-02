新华社伦敦4月1日电 综述：英国单周新增病例数创新高 专家批评“与新冠共存”

新华社记者郭爽

英国国家统计局4月1日公布的最新数据显示，英国单周新增新冠病例数超过490万例，创下新高。英国政府从4月1日起不再为大多数民众提供免费的新冠病毒检测，此举招致该国科学界不少反对声音，专家批评英国“与新冠共存”实际是通过感染病毒与病毒共存，呼吁加强防控。

由于检测不完全等原因，英国国家统计局当天公布的是估计数据。估计在截至3月26日的一周，英格兰新增新冠病例数超过412万例，加上威尔士、北爱尔兰、苏格兰的数据，新增病例总数超过490万例。在这一周，英格兰和威尔士感染新冠的人口比例增长明显，但北爱尔兰和苏格兰的相关趋势不明确。

数据还显示，在上述一周，英格兰和威尔士感染奥密克戎毒株的亚型BA.2的人口百分比增加。

英国雷丁大学微生物学家西蒙·克拉克日前在接受新华社记者采访时说，感染奥密克戎“不仅仅是一场流感”，那种认为新冠病毒必然会越来越弱的说法是“胡说八道”，“但不幸的是在英国和世界其他一些地区，有一部分人一直试图淡化这次大流行的严重性”。

从4月1日起，英国政府不再为大多数民众提供免费的新冠病毒检测。根据新规定，能享受免费检测的有症状人员包括在医疗上有必要的住院患者，某些在“高风险状态”生活和工作的人员；能享受免费检测的无症状人员范围仅为处于特别高风险环境中的人。

英国不少专家警告，此举将使易感染人群处于更大的危险之中。伦敦大学学院教授克里斯蒂娜·帕格尔说，数百万人将无法在有新冠症状等情况下负担起自我检测费用，随着新冠感染病例和入院病例数不断攀升，现在“不是取消免费获取最重要的公共卫生基本工具之一的时候”。

慈善机构也对此表示担忧。英国阿尔茨海默病协会已发起请愿，呼吁为养老院访客等人员提供免费新冠检测。该机构表示，政府此举将可能导致养老院访客每月支付约73英镑的检测费用，这被认为是“对护理的残酷征税”。

这一新措施是英国政府“与新冠共存”计划的一部分。根据此前宣布的计划，英格兰地区已从2月24日起在法律意义上解除所有现行新冠限制措施，包括新冠检测阳性者无须自我隔离，政府不再追踪密切接触者，未完全接种疫苗的密切接触者也无须自我隔离等。

整个“与新冠共存”计划也招致专家批评。利兹大学医学院病毒学专家斯蒂芬·格里芬说，英国新冠病毒持续快速传播令人吃惊，不应被忽视，政府推出“与新冠共存”计划并取消防控措施，无异于无视新冠病毒的传播。格里芬敦促政府“重新参与公共卫生……而不是让公众自己承担风险”。

罗莎琳德·富兰克林研究所所长、牛津大学教授詹姆斯·奈史密斯说，英国目前没有实施有效的控制措施，“这实际上是通过感染病毒而与病毒共存”。

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