新华社重庆4月2日电（记者赵宇飞）陆海新通道中缅印国际联运班列（重庆-仰光-印度洋）2日在重庆铁路集装箱中心站首发，这是陆海新通道首次开辟直通印度洋的新线路。

西部陆海新通道是由中国西部省份与东盟国家合作打造的国际陆海贸易新通道，以重庆为运营中心，各西部省区市为关键节点，利用铁路、海运、公路等运输方式，向南经广西、云南等沿海沿边口岸通达世界各地，比经东部地区出海所需时间大幅缩短。

陆海新通道运营有限公司董事长王渝培说，据初步测算，这列满载摩托车配件产品的国际联运班列需要10-14天即可抵达缅甸仰光，相比经长江抵达东部沿海城市再出海的传统线路，物流时间缩短20天以上。

《“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设实施方案》提出，到2025年将实现东中西三条通路持续强化，通道、港口和物流枢纽运营更加高效，对沿线经济和产业发展带动作用明显增强的总体目标。

西部陆海新通道运营组织中心数据显示，截至2021年底，陆海新通道目的地已拓展至全球107个国家（地区）的315个港口。2021年，以重庆为始发站的铁海联运班列、跨境公路班车、国际铁路联运班列运量同比分别增长60%、17%和30%。

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