新华社纽约4月1日电 综述：就业数据良好推动美股收高

新华社记者刘亚南

受美国3月就业市场数据良好鼓舞，纽约股市三大股指4月1日高开，盘中震荡，收盘时均上涨。

截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨139.92点，收于34818.27点，涨幅为0.4%。标准普尔500种股票指数上涨15.45点，收于4545.86点，涨幅为0.34%。纳斯达克综合指数上涨40.98点，收于14261.50点，涨幅为0.29%。

美国劳工部1日早间公布的数据显示，美国3月失业率为3.6%，好于市场预期；当月非农部门新增43.1万个就业岗位，略低于市场预期；当月劳动参与率、平均时薪等指标环比均上升。

尽管非农部门新增就业人数低于市场预期，但美国就业市场整体状况良好，投资者信心得到提振。

美国银行证券公司美国经济学家斯蒂芬·朱诺认为，美国就业市场的复苏是广泛的。3月失业率仅略高于疫情前的3.5%，非农部门就业人数也仅比2020年2月少150万，很多行业就业人数已经超过疫情前水平。

阿默普莱斯金融公司首席经济学家罗素·普赖斯表示，非农就业数据良好，显示美国经济基本面健康。

受通胀持续走高和美联储加息预期增强等因素影响，美国股市在今年一季度显著回调，但在3月下旬出现明显反弹。

一些市场人士认为，劳动力市场复苏将进一步推高通胀压力，因此对美联储在下次货币政策会议上宣布一次性加息50个基点的预期再次增强。

芝加哥商品交易所美联储观察工具1日显示，市场认为，美联储5月加息50个基点的概率为73.3%，高于一天前的69.4%和一周前的72.7%。

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