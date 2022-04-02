新华社莫斯科4月1日电（国际观察）三大因素助力俄罗斯卢布实现“大逆转”

新华社记者耿鹏宇

俄罗斯莫斯科交易所数据显示，4月1日俄货币卢布对美元汇率一度升至81比1以上，为2月23日以来的首次。这标志着卢布对美元汇率在经历短期狂跌后，强势回归至俄乌冲突爆发后西方国家发起对俄制裁前水平。

过去一个多月，卢布汇率经历巨幅波动。2月24日俄方宣布发起特别军事行动后，卢布开始出现快速贬值迹象，对美元汇率当天跌破80比1，随后一路走低，3月9日一度跌破120比1，创历史新低。但3月下旬以来，卢布对美元汇率显著反弹。分析人士认为，在复杂地缘政治局势下，卢布行情能在较短时间内实现逆转，主要有三大因素。

首先，俄政府出台多项举措稳定国内金融市场。面对美国等西方国家不断升级的金融制裁，俄中央银行采取一系列应对措施，包括将基准利率提高至20%、限制个人外币存款和账户提现、强制企业出售大部分外汇收入、临时禁止非居民法人提取美元等主要外币现金、暂停证券交易商接受外国投资者出售俄有价证券委托等。

俄罗斯金融分析师奥列格·瑟罗瓦特金认为，俄央行一系列举措有利于减少国内市场对外汇的需求，限制国内资金外流，这减轻了卢布贬值的压力。

其次，俄乌谈判取得积极进展。3月29日，俄罗斯和乌克兰在土耳其伊斯坦布尔举行新一轮面对面谈判，俄方承诺大幅减少在乌首都基辅和切尔尼戈夫方向的军事行动，乌方提出在国际安全保障下确立中立地位。谈判结束后，卢布进一步走强，当天美元对卢布汇率自2月25日以来首次跌破1比83。

俄罗斯国立高等经济学院市场研究中心主任格奥尔吉·奥斯塔普科维奇说，巨大的地缘政治不确定性和西方制裁给卢布带来下行压力，而俄乌双方谈判取得积极进展有利于缓和冲突、稳定局势，进而推动卢布汇率回稳和走强。

第三，俄方推出天然气“卢布结算令”。俄罗斯总统普京3月23日宣布，俄方向欧盟成员国等“不友好”国家和地区供应天然气时将改用卢布结算。消息发布后，卢布对美元汇率当天一度跃升至三周来最高点。3月31日，普京签署相关总统令，新规定自4月1日生效。

俄罗斯能源与金融研究所所长萨利霍夫说，使用卢布结算可降低俄方交易成本，并将收入留在俄罗斯，同时减少国际市场做空卢布的意愿。

俄罗斯国家能源安全基金会首席分析师、俄罗斯联邦政府财政金融大学专家伊戈尔·尤什科夫表示，此举是俄方在制裁压力下采取的稳定卢布汇率的重要举措。欧洲高度依赖俄天然气，使用卢布进行天然气贸易结算将提振卢布国际需求。未来俄出口石油、金属和其他大宗商品也可能以卢布结算，届时卢布价值、国际贸易结算体系或将面临重构。

(责编：苏缨翔、燕勐)