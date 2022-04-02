新华社柏林4月1日电 专访：欧中合作应对气候变化至关重要——访德国波茨坦气候影响研究所所长埃登霍费尔

记者张毅荣 黄燕

德国波茨坦气候影响研究所所长奥特马尔·埃登霍费尔日前接受新华社记者专访时说，全球应对气候变化充满挑战，欧洲必须与中国在此问题上进行合作，这一点至关重要。

埃登霍费尔说，在应对气候变化方面，中国、欧盟与美国都有相关的目标，这三大经济体正努力在转型道路上前行。

埃登霍费尔展望了欧中在碳定价领域的合作前景。他说，中国已正式启动了全国碳排放权交易市场，欧盟也开始启动交通和建筑行业碳排放交易计划，这是欧洲减排的主要动力之一。欧中应该尝试在某个阶段合作达成碳排放最低价格，以创造公平竞争环境。

他强调：“当然这不会立即实施，讨论这些问题是很难的。但这是我们可以开始（做）的事情。”他认为，碳排放最低价格是双方“可以共同实施的工具”。

谈及德国应对气候变化的经验，埃登霍费尔说，首先要重视发展技术，特别是补贴相关领域的新技术。其次，仅靠技术无法减少碳排放，必须对碳排放定价，否则传统能源如煤炭使用将会增多。最后，还应对低收入家庭进行补偿，抵消他们因使用绿色能源增加的支出，从而加大民众对气候政策的认同。

此外，埃登霍费尔说，尽管新冠大流行以来，全球排放量一度急剧下降，但目前基本回到了正常排放水平，这意味着疫情并未改变经济和社会的基本结构。

埃登霍费尔表示，波茨坦气候影响研究所在联合国政府间气候变化专门委员会与中方人员保持了密切合作，还与中国科学家发表了一系列论文，特别是关于碳达峰的论文，“我们非常高兴能与中国科学家合作”。

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