“一带一路商事与法律服务中心”揭牌仪式。泰国中华总商会供图

人民网曼谷4月2日电（记者孙广勇）3月30日，由泰国中华总商会、泰国华人青年商会、泰中法律联盟协会主办的“泰中投资合作论坛暨'一带一路'商事与法律服务中心揭牌仪式”在曼谷泰国中华总商会举行，泰中两国超过300家企业、商会协会、政府机构、省贸促会及其他机构组织、律师事务所等，数百位嘉宾通过线上视频和现场，参与论坛并共同见证中心揭牌及签约仪式。

会上，泰国副总理阿努廷、中国驻泰国大使馆经济商务参赞王立平、泰国中华总商会主席林楚钦、“一带一路”律师联盟广州中心主任黄山分别致辞，并举行了“一带一路”商事与法律服务中心揭牌仪式、海南省贸促会驻泰国代表处揭牌仪式，“一带一路”商事与法律服务中心与中国科学院曼谷创新合作中心签约仪式。

阿努廷副总理在致辞中表示，泰中两国一直在加强双方投资与贸易领域的合作。泰国地处东盟的核心位置，地理交通位置便利，可以很方便的到达东盟的周边国家，泰国紧挨着中国，虽然边境没有接壤，但两国交往源远流长。泰中一家亲，中华文化在泰国非常流行受欢迎。中国对泰国的投资以及贸易均在泰国占有非常重要的份额。中国投资泰国的产业越来越多，较早的时候以工程建筑领域为主，这些建筑工程企业在泰国承接了大量的工程，取得了很好的业绩。此外，中国企业在新能源、通讯、医疗等领域也在不断扩大在泰国的投资与合作。泰国将继续加大力度服务包括中国在内的外国投资者，让外国投资者在泰国可以感受到泰国的微笑、包容。泰国会加强对外国投资者的合法权益保护，让外国投资者可以在泰国合法经营不受干扰，让外国投资者的合法资产得到保护，让外国投资者在泰国感受到公平与正义。

王立平参赞表示，截至2021年底中资企业在泰投资累计约100亿美元，是泰国第二大投资来源国，越来越多优秀的中国企业乘着“一带一路”的东风，在泰国“东部经济走廊”的沃土上落地扎根。放眼望去，工业园区亮彩纷呈，5G建设如火如荼，中系新能源汽车抢得先机，传统制造业亦焕发新颜，越来越多中国企业在泰国打响了品牌，为“泰国4.0”建设贡献着自己的力量。在百年变局和世纪疫情的叠加背景下，中国持续推进高质量共建“一带一路”国际合作，谋求与各国务实友好合作，推动构建人类命运共同体。中泰投资合作将迎来新的机遇期。

林楚钦主席表示，近年来，中国不断扩大对外开放，构建国内国际双循环的 新发展格局，“一带一路”高质量发展、中国东盟全面战略伙伴关系不断深化，RCEP协定正式生效，“泰国工业4.0”、东部经济走廊（EEC）与“一带一路”、海南自贸港、粤港澳大湾区建设深度契合，经过两国共同实践，泰中经贸合作日益深化，取得丰硕成果，已形成了多层次、多渠道、全方位的合作格局。泰中两国在投资、贸易、高新技术、电子商务、制造业、5G通讯、医疗卫生等领域合作不断扩大，越来越多的优秀中国企业在泰投资、建立基地，取得了良好的经济效益。泰国中华总商会将继续利用自身优势，服务华商企业、促进泰中投资合作。

随后，举行“一带一路”商事与法律服务中心揭牌仪式、海南省贸促会驻泰国代表处揭牌仪式，“一带一路”商事与法律服务中心与中国科学院曼谷创新合作中心签约仪式。

在论坛环节，泰国东部经济走廊委员会秘书长卡尼、泰国投资促进委员会副秘书长纳立介绍泰国最新投资优惠政策，企业家们积极提问，与会嘉宾纷纷对泰中两国未来的经贸往来以及商事与法律方面的合作作出美好展望。

“海南省贸促会驻泰国代表处”揭牌仪式。泰国中华总商会供图

(责编：贾文婷、常红)