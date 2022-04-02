人民网布鲁塞尔4月1日电 （记者张朋辉）4月1日，联合国人权理事会第49届会议通过中国和巴基斯坦、埃及、南非、玻利维亚共同提交的促进和保护经济、社会、文化权利和消除不平等问题决议，66国参加共提。

决议对新冠肺炎疫情使全球发展出现倒退，贫困现象增多，现有国家内部和国家之间不平等加剧表示严重关切；呼吁各国最大限度利用现有资源，促进和保护经济、社会、文化权利，对公共卫生、教育、社会保障、粮食等领域进行投资，避免增加弱势群体的经济负担；呼吁各方加强国际团结，以人民为中心，采取包容性措施应对疫情并推进疫后复苏，确保疫苗、药品公平可及；鼓励国际金融机构不采取可能妨碍经社文权利的紧缩政策，并向经社文权利项目提供优惠贷款、援助和支持；呼吁人权高专办加强在经社文权利方面的工作，向各国提供有效帮助。决议还欢迎有助于落实2030年可持续发展议程的发展倡议。

中国常驻联合国日内瓦代表陈旭大使在代表提案国介绍决议草案时表示，新冠肺炎疫情给各国特别是发展中国家经济社会发展带来前所未有的挑战，彰显多边人权机制加强经社文权利工作的重要性，国际社会应加大对经社文权利投入。人权理事会应倾听各国特别是发展中国家呼声，回应各国人民特别是弱势群体的期待，帮助他们更好享有经社文权利，消除不平等。

巴基斯坦、古巴、委内瑞拉、印度尼西亚、马来西亚、玻利维亚等发展中国家纷纷发言，表示人权理事会通过该决议十分及时。新冠肺炎疫情加剧现有不平等，对经社文权利的享有造成严重负面影响，发展中国家和最不发达国家所受影响尤为严重。国际社会应加强团结合作，共同促进和保护经社文权利、消除不平等。人权理事会应在此方面采取有力行动，人权高专办应加强相关能力，支持各国促进和保护经社文权利。

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