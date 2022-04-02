3月31日，俄军辐射、化学和生物防护部队司令基里洛夫召开新闻发布会。基里洛夫说，俄方已经掌握了相关证据，证实美国军方直接参与了乌克兰境内的生物实验项目。

基里洛夫表示，已收到的证据显示美国军方直接参与了在乌克兰境内的生物实验项目的规划和实施。基里洛夫展示了五角大楼、美国国防部减少威胁局、美国国务院与乌克兰卫生部签署的合同，以及所涉及的乌克兰境内的具体设施。基里洛夫称，五角大楼仅在其中一所设施，即乌克兰卫生部公共卫生中心，就花费了3000多万美元用于生物实验项目。

基里洛夫展示的一份备忘录显示，这些与美国国防部关系密切的生物实验项目主要是研究用于制造新型生物武器的高危病原体。美方还用乌克兰人进行活体研究，导致他们感染了克里米亚-刚果出血热、汉坦病毒和钩端螺旋体病等疾病。基里洛夫说，美国将乌克兰人视作实验小鼠。

俄称拜登之子为乌境内生物实验提供支持

基里洛夫还展示了美国总统拜登之子亨特·拜登与美国国防部相关部门及乌克兰相关承包商的通信记录。

俄军辐射、化学和生物防护部队司令 基里洛夫：通信记录显示，亨特·拜登为美相关方在乌克兰开展病原体研究提供了重要的经济支持。公开记录还显示，美在乌开展生物实验的真正目的远非科研。美军方承包商梅塔比奥塔公司副总裁在信中写明了该公司（在乌克兰）的工作，就是所谓的“保障乌经济和文化独立性”“摆脱俄罗斯的影响”。

俄呼吁对美方罪行展开国际调查

对此，俄罗斯常驻禁止化学武器组织代表亚历山大·舒利金呼吁，对美国五角大楼在乌克兰从事的生物实验活动进行进一步调查。

俄罗斯常驻禁止化学武器组织代表 亚历山大·舒利金：我们收到了一些文件，证明五角大楼在乌克兰境内开展危险活动，尤其是研发生物武器，我们对此很担忧。针对五角大楼在乌境内进行的罪行，我们正寻求展开国际调查。

(责编：王静、胡永秋)