人民网讯 据阿拉伯媒体报道，广大穆斯林迎来了一年一度的斋月，沙特、埃及等阿拉伯国家宣布4月2日开始进入斋月。

沙特《中东报》发表题为《沙特等广大阿拉伯国家开始进入斋月》的消息说，沙特最高法院星期五晚间宣布，由于看到了今年斋月的新月，决定2日为斋月第一天。最高法院向广大穆斯林表示祝贺。沙特《利雅得报》称，沙特国王接到了埃及总统塞西打来的祝贺斋月到来的电话。

卡塔尔半岛电视台报道说，卡塔尔政府宣布2日开始进入斋月，与此同时，科威特、阿联酋、巴林、埃及、阿尔及利亚、巴勒斯坦、突尼斯、利比亚、叙利亚、索马里、伊拉克逊尼派也先后宣布2日开始进入斋月。

报道还称，位于阿拉伯半岛的阿曼宣布，3日为斋月第一天。

半岛电视台报道称，联合国也门问题特使格伦德贝里1日表示，也门对立双方都对联合国提出的斋月期间停火建议作出了积极回应，从4月2月开始停火，为期两个月。停火期间，在也门境内停止空中、陆地以及海上的任何军事进攻行动。（安国章）

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