人民网阿布贾4月1日电 （记者姜宣）3月31日，驻尼日利亚大使崔建春会见尼农业和农村发展部长阿布巴卡尔。

中国驻尼日利亚大使崔建春（左二）会见尼农业和农村发展部长阿布巴卡尔（右一）（驻尼使馆供图）

崔建春大使表示，中尼建交以来，双边关系保持良好发展势头，中尼农业合作取得丰硕成果。农业是中尼合作的重要领域，中尼同为人口大国，农业发展合作潜力巨大。中方愿以中尼政府间委员会为平台，持续强化两国农业合作，分享中国发展经验，推动菌草、中草药及辐照技术等民生项目在尼落地，让合作成果惠及更多民众，推动两国农业领域合作迈上新台阶。阿布巴卡尔表示，农业是国家发展的关键领域。中国在保障粮食安全、推动实现农业现代化方面取得了巨大成就，积累了很多成功经验。尼方愿与中方共同努力，不断拓宽合作领域，推动各类合作项目尽快落地，让两国务实合作取得更多成果。

负责尼总统青年和学生事务的高级特别助理阿德哈玛、尼日利亚中国总商会负责贸易投资促进的陈泽会长、崔光臻秘书长一同参加会见。

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