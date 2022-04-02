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联合国特使：也门冲突方同意停火两个月

2022年04月02日08:33 | 来源：新华网
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新华社开罗4月1日电（记者王尚）联合国也门问题特使格伦德贝里1日发表声明说，也门冲突方同意停火两个月，停火协议将于当地时间2日19时生效。

根据联合国网站发表的声明，格伦德贝里表示，也门冲突方同意停止所有境内和跨境进攻性军事行动，同意燃料船进入红海港口荷台达以及商业航班进出萨那国际机场等。在冲突方同意的情况下，两个月后停火可以延长。

格伦德贝里表示，停火目的是让也门人民摆脱暴力，从人道主义苦难中解脱出来，并为彻底结束冲突带来希望。

也门外长艾哈迈德1日在社交媒体上发文，对停火协议表示欢迎。他说，也门政府同意重新开放萨那国际机场，允许燃料船进入红海港口荷台达，并将积极推进包括交换战俘在内的多项和平倡议，以尽快结束内战，实现和平。

也门胡塞武装当天通过其控制的马西拉电视台对停火表示欢迎。

2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特阿拉伯牵头成立多国联军对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就停火、交换战俘等达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。

(责编：苏缨翔、燕勐)

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