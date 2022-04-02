新华社纽约4月1日电 综合新华社驻外记者报道：国际原子能机构总干事格罗西1日说，他将于近期率领一支援助团队前往乌克兰切尔诺贝利核电站。该机构还将向乌克兰派出更多援助团队，以协助确保乌境内核设施安全。乌总统办公室副主任季莫申科同日说，乌俄双方再次交换被俘人员。

——格罗西1日在新闻发布会上说，国际原子能机构首个援助团队将很快启程前往切尔诺贝利核电站。国际原子能机构同日发表声明说，经俄乌双方确认，俄军部队已全部离开切尔诺贝利核电站。格罗西说，俄方未向他告知俄军撤离核电站的原因，该机构仍无法证实俄军在切尔诺贝利核电站禁区内受到高剂量辐射的相关报道。目前，切尔诺贝利核电站周边地区整体辐射水平保持正常。

——季莫申科1日在社交媒体上说，乌方根据乌克兰总统泽连斯基的命令，当天再次与俄方交换被俘人员，乌方有86人被释放，其中包括15名女性。此外，乌方当天从顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热等地区疏散6266名乌克兰居民，其中包括3071名马里乌波尔居民。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫1日在例行发布会上说，莫斯科时间当天5时左右，两架乌克兰“米-24”直升机进入俄领空，对别尔哥罗德州首府别尔哥罗德市郊区一处民用石油产品储存设施发动导弹袭击，导致部分储存设施受损并起火燃烧。该设施为民用车辆提供燃料，与俄军方无关。科纳申科夫表示，自开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌方124架战机、82架直升机、357架无人机、1854辆坦克和其他装甲车辆、202台多管火箭炮、777门野战火炮和迫击炮、1722辆特种军用车辆。

——据土耳其总统办公室声明，土总统埃尔多安4月1日与俄罗斯总统普京就乌克兰局势通电话。埃尔多安表示，俄乌代表3月29日在土耳其伊斯坦布尔的和谈积极且具有建设性，为和平带来了希望。他呼吁各方谨慎行事并保持对话。另据克里姆林宫网站消息，普京在通话中感谢土方为伊斯坦布尔和谈提供的帮助，并对正在进行的谈判进程给出原则性评估。

——乌克兰国家通讯社4月1日援引乌国家紧急情况局发表的声明说，俄军3月29日对乌克兰尼古拉耶夫州行政大楼的导弹袭击已造成31人死亡，受损建筑的拆除和清理工作仍在进行。（参与记者：刘昕宇、郭晨、耿鹏宇、李东旭、李铭、王峰）

(责编：牛镛、岳弘彬)