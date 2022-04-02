2022年3月31日，第三次阿富汗邻国外长会在中国安徽屯溪举行。中国、伊朗、巴基斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦七国外长或高级代表出席。

与会各方注意到，阿富汗已结束多年战乱，百业待兴，经济和民生困难突出。各方承诺将在人道援助、互联互通、经贸、农业、能源、能力建设等领域支持阿富汗经济重建。

一、人道援助领域

各方决定进一步向阿富汗提供人道援助，包括粮食、燃油、药品及其他生活必需品，呼吁国际社会向阿富汗提供更多支持，帮助阿富汗恢复资金流动性，避免阿富汗出现人道主义灾难。

中方将加快落实向阿富汗提供粮食等紧急人道援助承诺，愿通过双多边渠道提供新的人道援助。中方将继续向阿富汗提供疫苗、医疗设备、药品等抗疫物资，开展传统中医药合作，支持阿富汗医疗卫生体系运转，帮助阿富汗抗击新冠肺炎疫情。

伊方已向阿富汗各地民众提供30多批粮食、药品、卫生用品等物资，将继续向阿提供人道主义援助。

除向阿富汗提供直接人道主义援助外，巴方还为国际社会对阿援助发挥桥梁作用。巴方主办伊斯兰合作组织外长理事会第十七次特别会议，推出包括设立阿富汗人道主义信托基金等多项举措。

塔方愿继续通过塔阿边境的六座桥梁、乌方愿利用铁尔梅兹市的国际交通物流中心向阿运送粮食和其他重要物资。

土方将继续向阿富汗提供系统人道主义支持，包括定期向阿派遣人道主义车队、向土在阿建立的医疗中心和医院提供药品等。

二、互联互通领域

各方认识到互联互通对阿富汗这一“陆锁国”实现可持续发展的重要性，愿发挥各自优势，支持阿富汗在用好现有周边交通网络的基础上，逐步探讨打造新的便捷通道，加强同邻国的基础设施“硬联通”和规则标准“软联通”。

中方支持中巴经济走廊、中国—中亚—西亚经济走廊向阿富汗延伸，愿推动“一带一路”倡议同阿富汗发展战略对接，支持中阿直达班列顺畅运行，帮助阿富汗更好融入地区经济一体化进程。

伊方将尽快完成哈夫—赫拉特铁路建设，并通过马扎里沙里夫延伸至中亚国家，将继续开发恰巴哈尔港基础设施等，帮助阿富汗改善互联互通水平。

巴方支持阿富汗与中巴经济走廊对接，正积极推进托克汉姆—贾拉拉巴德公路、落实《巴基斯坦和乌兹别克斯坦过境贸易协定》等，提高阿富汗互联互通和商贸水平。

俄方支持中亚国家与阿富汗、巴基斯坦及其他地区国家之间发展互联互通，并提议发挥俄阿合资运输公司作用。

塔方将进一步开发建设塔阿边境喷赤自贸区的铁路和货运中心，扩大塔阿过境贸易。

土方将继续推进实施“青金石走廊”项目，推进土库曼斯坦—阿富汗—巴基斯坦交通走廊建设。

乌方支持实施“铁尔梅兹—马扎里沙里夫—喀布尔—白沙瓦”铁路等项目，积极参与阿富汗机场修复、公路、桥梁等基础设施建设。

三、经贸领域

各方愿帮助阿富汗致力于自主发展的努力，鼓励阿富汗结合自身国情制定未来经济发展规划，提升内部发展动力。

各方同意探讨建立环阿富汗经济合作带，改善阿富汗外部发展环境。各方并呼吁阿富汗为外国企业创造良好营商环境，鼓励在贸易和投资中使用本币结算，降低交易成本，促进贸易和投资便利化。

各方愿同阿富汗加强贸易政策沟通，探讨商签贸易便利化协定，制定过渡性特惠贸易安排，降低阿富汗过境贸易税费，简化商品申报、质检等通关手续，提升阿富汗贸易便利化水平。

中方承诺将继续向阿富汗提供发展援助，重点用于面向基层的中小型民生项目。中方支持中国企业在安全形势允许条件下赴阿投资兴业，适时重启艾纳克铜矿、阿姆河油田等项目。支持中国企业帮助阿富汗完善移动网络、勘测开发矿产资源。

伊方将通过发展边贸、降低关税等方式扩大同阿富汗的经贸往来，愿协助阿勘探和开发矿产。

巴方支持五个巴阿边境口岸运行，优化海关、签证等程序，减免阿富汗输巴水果、蔬菜等易腐物品关税，允许阿方在口岸附近建立冷藏设施。

俄方支持俄国有企业和俄阿合资企业在阿富汗开展经贸活动，开发阿富汗油气和矿产资源。

乌方积极拓展乌阿双边及跨境贸易，正在建造铁尔梅兹国际贸易中心，并就建立双边贸易互惠制度进行探讨。

四、农业领域

各方注意到农业是阿富汗的支柱产业，鼓励阿富汗大力发展农业，提高粮食自给自足水平，愿与阿富汗加强农业合作，促进阿农业全面发展，保障粮食安全。

中方支持阿富汗引种棉花、辣椒、葵花籽等农产品并对华出口，将继续支持阿富汗松子、藏红花、巴旦木、石榴等特色农产品输华。中方愿根据阿方需求，向阿提供种子、化肥、农资农具，支持阿发展大棚种植等高附加值农业产业，帮助阿农民提高收入。中方支持阿富汗加强农业基础设施建设。

伊方愿向阿富汗提供农产品、畜类需求清单，以便阿方向伊出口。巴方愿向阿方提供技术援助，加强农业研究、农产品进出口、畜牧业、渔业等领域合作。俄方愿向阿富汗提供农产品进出口准入便利，支持俄企业根据阿市场需求向阿出口农畜产品。

五、能源领域

各方认识到，加快推进能源基础设施建设对阿富汗发展经济、改善民生至关重要，愿做出共同努力改善阿能源基础设施。

中方愿根据阿方需求及安全等条件继续与阿富汗探讨太阳能光伏电站等项目。

伊方、塔方、土方愿继续向阿富汗提供可靠电力供应。伊方愿在阿建设电站。乌方愿加快推进苏尔汗—普勒胡姆里输电线项目。

巴方、土方正积极推进土库曼斯坦—阿富汗—巴基斯坦—印度（TAPI）天然气管道建设。塔方和巴方支持CASA—1000项目建设。

六、能力建设领域

各方认识到充足专业技术人才是阿富汗未来发展的重要支撑，愿为此提供支持，呼吁阿富汗优秀人才积极为国家发展和民族振兴贡献力量。

中方承诺，未来进一步加强与阿富汗人力资源开发合作，在治国理政、卫生健康、减贫脱贫、防灾减灾、贸易投资等领域，为阿富汗培养更多人才。中方愿与其他邻国联合为阿开展人才培训。

伊方愿在卫生健康、妇女赋能等领域提供双多边培训。巴方愿向阿富汗卫生、经济、银行、航空和信息技术等部门提供能力培训。土方愿为阿培训交通、能源、卫生领域人才。乌方愿以铁尔梅兹市教育中心为基础，为阿富汗培训技术人才。俄方、土方、塔方愿继续向阿富汗提供留学生名额和奖学金。

各方呼吁，国际社会及有关地区和国际金融机构为阿富汗重建发展提供融资支持。

（新华社合肥4月1日电）

《 人民日报 》（ 2022年04月02日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)