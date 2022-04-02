新华社维也纳4月1日电（记者刘昕宇 郭晨）国际原子能机构总干事格罗西1日在社交媒体上说，他将于近期率领一支援助团队前往乌克兰切尔诺贝利核电站。此外该机构还将向乌克兰派出更多援助团队，以协助确保乌境内核设施安全。

当天晚些时候，格罗西在奥地利首都维也纳举行的新闻发布会上说，首个援助团队将很快启程前往切尔诺贝利核电站。在谈到俄军撤出切尔诺贝利核电站一事时，格罗西表示，俄方未向他告知俄军离开切尔诺贝利核电站的原因，国际原子能机构仍无法证实俄军在切尔诺贝利核电站禁区内受到高剂量辐射的相关报道。切尔诺贝利核电站周边地区目前整体辐射水平保持正常。

格罗西刚刚结束对乌克兰和俄罗斯的访问，他在访问期间就确保乌境内核设施安全问题与双方官员进行了讨论。

1日晚，国际原子能机构发表声明说，经俄乌双方确认，俄军部队已全部离开切尔诺贝利核电站。此前一天，国际原子能机构表示，据乌方通报，俄军部队正在撤出切尔诺贝利核电站，并以书面形式将核电站的控制权移交给乌方人员。

俄国防部发言人2月25日说，俄罗斯空降兵24日已完全控制切尔诺贝利核电站地区，并与乌方核电站保护营军人就共同保障核电站设施达成协议。

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