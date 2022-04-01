覃天

3月30日至31日，第三次阿富汗邻国外长会系列会议在安徽屯溪成功举办，这是阿富汗邻国汇聚合力、加大对阿支持帮助的重要一环，也是国际社会探索热点问题综合解决新路的有益尝试。会议取得重要共识和成果，创下了阿富汗邻国外长会的多个第一次：

第一次由中国主办阿富汗邻国外长会。这是中国第一次主办阿富汗邻国外长会，从选址、日期和规格等各方面都体现了主人家的精心筹备。一是会议选址颇具深意。屯溪位于“天下第一奇山”黄山脚下，黄山的标志性景观迎客松寓意坚强、和平、热情、包容，既体现了中方笑迎八方客，喜交四海宾的美好品格，也同阿富汗邻国外长会的精神十分契合。二是会议日期巧做安排。此次外长会安排在中国国务委员兼外长王毅对巴基斯坦、阿富汗等南亚四国的访问之后，王毅甫一结束访问，带着“一手资料”在屯溪“做东”，邀请有关各方共商携手助力阿富汗走出困境的良策，体现了中方真诚务实的外交风格。三是会议规格高。此次会议是阿富汗邻国协调合作机制自去年9月创立以来，相关各方又一次在线下相聚，面对面交流。国家主席习近平发表重要书面致辞，彰显了中国负责任的大国担当与智慧，为阿富汗邻国协调合作机制注入强劲动力。

第一次有阿富汗临时政府和域外政府派代表出席。与前两次阿富汗邻国外长会不同的是，此次会议特意增加了“阿富汗邻国＋阿富汗”外长对话。除了中国、巴基斯坦、伊朗、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦七国外长或高级代表外，阿富汗临时政府代理外长穆塔基也受邀出席。这样的安排使周边邻国一起与阿富汗直接“面对面”交流，有助于增进相互了解，筑牢互信基础，更有效传递邻国在阿富汗问题上的声音，在协调推进阿富汗和平发展、长治久安方面形成合力。

在阿富汗邻国外长会期间，阿富汗问题“中美俄+”磋商机制会议召开，中国、美国、俄罗斯、巴基斯坦四国阿富汗问题特使或特别代表参加。这是阿富汗邻国外长会的框架下首次出现美国身影。对于阿富汗重建，美国有着不可推卸的责任。美国在阿富汗邻国外长会议期间参与阿富汗相关问题的磋商，体现了中国作为主办方的外交运筹能力，也反映出阿富汗邻国协调合作机制的有效性。这也是俄乌冲突爆发后，美俄高级外交官在联合国之外的首次公开会晤，引发各方关注。

此外，印尼和卡塔尔外长作为来宾受邀与会。两国都是阿富汗问题的积极参与者，是穆斯林世界中颇具影响力的两个国家。邀请这两个国家外长与会，体现了阿富汗邻国外长会机制对穆斯林世界在阿富汗问题上作用的高度重视，是一次积极的探索。

第一次发表支持阿富汗经济重建及务实合作的倡议。国务委员兼外交部长王毅主持召开此次阿富汗邻国外长会，代表与会各方总结了会议就阿富汗问题达成的八个方面共识，涉及阿富汗领土主权、临时政府施政、反恐安全、人道主义援助、促美西方担责、国际组织和阿富汗邻国协调合作机制发挥作用等。会议发表了《第三次阿富汗邻国外长会联合声明》和《阿富汗邻国关于支持阿富汗经济重建及务实合作的屯溪倡议》，体现了邻国的共同政治立场，决定在人道援助、互联互通、经贸、农业发展、能源电力、能力建设等重点领域向阿富汗提供实质性支持。

特别值得一提的是，“屯溪倡议”汇聚了阿邻国支持阿富汗和平重建的举措、设想和建议，内容丰富，将为今后阿和平重建和稳定发展发挥重要推动作用。其中的一条条、一项项无不彰显着中国和其他相关方“是亲必顾，是邻必护”的热切态度，无不体现着为阿富汗齐心“输血”、合力“造血”的坚强决心。我们欣喜地看到，在中方倡议下，各有关邻国和阿富汗一道，在初春时节绘就了一幅阿富汗重建的美好蓝图，奏响了一首携手前行的交响乐，趟出了一条国际社会探索热点问题综合解决的新路子。

正如习近平主席在向第三次阿富汗邻国外长会发表的书面致辞中强调的，“亲仁善邻，国之宝也”。阿富汗是中国的好邻居、好朋友、好伙伴，是人类命运共同体的一员。一个和平、稳定、发展、繁荣的阿富汗，符合地区国家和国际社会共同利益。第三次阿富汗邻国外长会系列会议给出了下阶段共同支持阿富汗和平重建的“邻国方案”，向国际社会传递了睦邻友好、守望相助的“邻国声音”，为共同推动阿富汗局势向稳发挥了重要建设性作用。我们有理由期待，阿富汗邻国协调合作机制将继续发挥独特作用，推动阿富汗早日实现持久和平和稳定发展，帮助“亚洲之心”尽快恢复强劲、有力的脉搏。

(作者是国际问题学者）

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