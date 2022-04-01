人民网华盛顿3月31日电 （记者李志伟）近日，美国联邦参议员伯尼·桑德斯批评美国大企业利用疫情等危机赚取超额利润，“前所未有的贪婪”。他提出一项名为《终结企业贪婪法案》的议案，试图对美国大公司的超额利润征收95%的暴利税，以打击美国国内日益加剧的不平等、通货膨胀与企业暴利。

桑德斯的个人官方网站指出，在新冠疫情持续、关键必需品价格飙升的情况下，全美各地的工薪家庭越来越多地承受着日益加剧的经济痛苦和不平等的冲击。该网站指出，桑德斯已在美国参议院提出《终结企业贪婪法案》，这是一项临时紧急措施，计划适用于2022年、2023年和2024年，估计在一年内就可以从30家最大的公司筹集约4000亿美元。

桑德斯批评说，“美国人民已经厌倦了美国大企业前所未有的贪婪，他们厌倦了被欺骗，企业获得了破纪录的利润，而工薪家庭却被迫为汽油、房租、食品和处方药支付高得离谱的价格”。他指出，在这个困难时期，工人阶级无法承受经济危机的冲击，而“公司首席执行官、富有的股东和亿万富翁阶层却像强盗一样捞钱”，因此是时候要求盈利的大公司少赚一点钱。

“石油公司正在攫取创纪录的利润，而美国人却面临着油价上涨。”联邦参议员埃德·马基批评说，当美国的大公司“正在利用一场疫情和一场战争来提高他们的利润率，而普通美国人却在受苦时，有些事情从根本上就坏了”。

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