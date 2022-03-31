新华社北京3月30日电 综合新华社驻外记者报道：63年前的春天，在中国共产党领导下，一场以废除政教合一的封建农奴制为核心的民主改革在西藏全面展开。海外人士认为，西藏各族人民自此以来创造了社会制度伟大变革、历史性消除绝对贫困等成就，西藏社会取得全面发展进步，各族人民生活幸福。

约旦中国问题专家萨米尔·艾哈迈德说，西藏各族人民如今共享发展机遇，社会全面发展进步，少数民族边疆地区在中国共产党领导下实现了高质量发展，取得的成就堪称人类社会发展史上的奇迹。

南非大学姆贝基非洲领导力研究院高级研究员谭哲理说，以人民为中心的发展理念让西藏实现经济社会巨大发展，人民生活水平得到极大提高。中国政府制定了符合实际的政策，如今的西藏人民物质富裕，精神富足。

法国中国问题专家莱娅·贝西表示，她通过多次实地考察，亲身感受到西藏取得令人赞叹的发展成就。铁路、航空和道路基础设施快速发展，新学校建设和免费教育落实成果显著，医院、养老院等公共服务机构不断完善，当地经济繁荣发展。

古巴国际政治研究中心资深中国问题专家爱德华多·雷加拉多说，西藏的文化旅游、现代服务、高原生物、藏医药等产业逐步发展壮大，生态环境质量持续保持良好，在中国共产党领导下取得巨大成就。在中华民族伟大复兴的道路上，西藏人民的生活一定会更加甜美。

巴基斯坦巴中媒体论坛负责人苏丹·哈利表示，他访问西藏期间，穿过崇山峻岭的现代化高速公路给他留下深刻印象，同时，农牧民住进崭新的安置房，获得了优质医疗、教育资源和就业机会，这些都是中国政府提高西藏人民生活质量举措取得的成果。

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺表示，西藏从落后走向进步的过程有目共睹，历史性消除了绝对贫困问题，解决了交通不便等问题，带来医疗教育和发展机会，推动了西藏的高质量发展。

尼泊尔前驻拉萨总领事、前驻华大使利拉·马尼·保德亚尔说，他在拉萨工作期间，见证了西藏人民生活的巨大变化，义务教育得到保障，在交通、电信、教育、卫生等方面取得翻天覆地的变化，这些成就都要归功于中国政府制定的各项政策。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯认为，西藏自百万农奴解放后，发生了翻天覆地的变化。中国共产党十八大以来，一系列维护和保障民族团结工作的政策措施和一批惠及民生、支撑国民经济基础的重大工程，推动民族团结以及西藏的经济和社会发展取得重大进步。（参与记者：汪奥娜、冀泽、周盛平、易爱军、林朝晖、徐永春、赵焱、陈威华、荆晶、蒋超）

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