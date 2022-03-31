新华社东京3月30日电 日本福岛县和宫城县的4个民间团体30日向日本经济产业省和东京电力公司递交了反对核污染水排海的约18万人联合署名，要求采取其他方法处理福岛第一核电站核污染水。

据《朝日新闻》电子版等30日报道，福岛县生活协同组合联合会和宫城县生活协同组合联合会等4个团体当天递交了这份约18万人的联合署名。这个联合署名活动是上述4个团体从去年6月开始面向日本全国发起征集的。他们认为日本政府的核污染水排放入海决定并没有得到有关人员和日本国民的理解，要求采取其他处理方法。

2011年“3·11”大地震导致东京电力公司运营的福岛第一核电站堆芯熔毁、放射性物质外泄，持续冷却堆芯的作业以及雨水、地下水流入反应堆设施产生了大量核污染水。福岛第一核电站目前保存有超过125万吨核污染水，且核污染水还在不断增加。

2021年4月，日本政府正式决定将福岛第一核电站核污染水处理到“低于标准浓度”后排放入海。东京电力公司计划2023年春开始长期向太平洋排放所谓“放射性物质达标”的核污染水。日本单方面决定向海洋排放核污染水，遭到国际社会、特别是利益攸关方的广泛质疑和反对，在日本国内也引发强烈担忧。

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