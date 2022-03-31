新华社柏林3月30日电（记者李超）德国联邦政府30日发表声明说，德国总理朔尔茨当天与俄罗斯总统普京通电话，未同意俄方提出的天然气支付程序，而是要求提供书面材料，以便准确理解支付流程。

声明说，普京表示，俄罗斯将通过立法的方式规定，自4月1日起以卢布作为天然气供应的支付货币。欧洲的合同方可以继续用欧元支付，并像往常一样将资金转给俄罗斯天然气工业银行，由该银行将资金兑换成卢布。

声明说，朔尔茨未在通话中同意这一支付流程，而是要求俄方提供书面材料，以便更准确地理解这一程序。朔尔茨表示，七国集团此前达成的协议仍然适用，即能源交付按合同约定以欧元或美元进行支付。

另据克里姆林宫网站消息，普京在与朔尔茨的通话中表示，俄方作出向包括德国在内的一些国家供应天然气时改用卢布结算的决定，是因为俄罗斯银行的外汇储备被欧盟成员国“以违反国际法的方式”冻结。

德国副总理兼经济和气候保护部长哈贝克30日宣布，德国进入天然气应急方案预警阶段。他说，目前德国的天然气供应安全仍可得到保证，启动应急方案是为了防止局势进一步恶化。德国已召集危机应对小组对当前的天然气供应情况进行评估，并将采取进一步措施以确保天然气供应。德国天然气应急方案分为预警、警戒和紧急三个阶段。

俄罗斯总统普京日前宣布，俄方向欧盟成员国等“不友好”国家和地区供应天然气时将改用卢布结算。（参与记者：耿鹏宇）

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