新华社纽约3月30日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯和乌克兰双方30日均表示，俄军正在对基辅和切尔尼戈夫方向的部队进行重新部署。德国总理朔尔茨当天与俄罗斯总统普京通电话，未同意俄方提出的天然气支付程序，而是要求对方提供书面材料，以便准确理解支付流程。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫30日说，俄武装部队已完成在基辅和切尔尼戈夫方向的主要任务，正有计划地对基辅和切尔尼戈夫方向的部队进行重新部署，以强化在优先地区的行动，包括顿巴斯地区。他说，自俄方开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌方124架战机和77架直升机、323架无人机、214套防空导弹系统、1767辆坦克和其他装甲车辆、186台多管火箭炮、741门野战火炮和迫击炮、1657辆特种军用车辆。

——乌克兰国家通讯社30日援引乌国家安全与国防委员会秘书丹尼洛夫的话报道，俄方正在调整军事部署，基辅和切尔尼戈夫方向的部分俄罗斯军队正在向乌东部地区集结，并出现在哈尔科夫和顿涅茨克等地，其目的是向这些地区的乌军施压。

——普京30日分别与朔尔茨和意大利总理德拉吉通电话。据克里姆林宫网站消息，普京在同朔尔茨通话时表示，俄方作出向包括德国在内的一些国家供应天然气时改用卢布结算的决定，是因为俄罗斯银行的外汇储备被欧盟成员国“以违反国际法的方式”冻结。德国联邦政府发表声明说，朔尔茨在通电话时未同意俄方提出的天然气支付程序，而是要求对方提供书面材料，以便准确理解支付流程。朔尔茨表示，七国集团此前达成的协议仍然适用，即能源交付按合同约定以欧元或美元进行支付。意大利总理府在一份声明中说，德拉吉当天在与普京通话中强调了尽快达成停火协议的重要性，并表示意大利愿为和平解决俄乌冲突做出贡献。

——乌克兰总统泽连斯基30日在社交媒体上发文说，他当晚与美国总统拜登通了电话，就当前乌克兰局势和乌俄谈判等交换了意见。

——埃及总统府发言人巴萨姆·拉迪30日发表声明说，埃及总统塞西当天与泽连斯基通电话，塞西强调了和平解决冲突的重要性，并表示埃及愿在双边、地区和国际等多层面全力推动危机的和平解决。

——俄罗斯国家防御指挥中心负责人米津采夫30日说，俄方当天继续开放基辅、切尔尼戈夫、苏梅、哈尔科夫和马里乌波尔方向的人道主义通道，并自31日10时起将开辟另一条人道主义通道，用于将平民和外国公民从马里乌波尔疏散到扎波罗热。自3月2日以来，俄已向乌克兰运送6521吨人道主义物资，开展703次人道主义行动。自俄方开展特别军事行动以来，已有509425人从危险地区撤到俄罗斯，其中包括104807名儿童。（参与记者：耿鹏宇、李东旭、李铭、贺飞、吴丹妮）

(责编：牛镛、岳弘彬)