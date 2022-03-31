本报记者 李志伟

美国国税局刑事调查局近日公布的报告显示，美国过去两年与疫情经济刺激法案相关的诈骗案件数量激增，其中仅国税局已处理的案件就有660起，涉案金额超过18亿美元。美国媒体分析称，这表明美国应对疫情的大规模经济刺激计划在实施过程中缺乏透明度与监管，许多资金被错误分配。

据报道，美国联邦政府承诺支付4.2万亿美元以应对新冠肺炎疫情，这几乎占美国国内生产总值的20%，现已支付了超过3.6万亿美元。在疫情纾困计划中，联邦政府向个人派发1200美元支票、向小型企业提供贷款。美国《华盛顿邮报》报道说，几乎所有的疫情纾困项目都被不法分子盯上，其中美国联邦中小企业管理署的“工资保护计划”和经济伤害灾难贷款是遭欺诈最严重的两个项目。

例如，去年3月，得克萨斯州一名男子成立空壳公司以诈领纾困贷款，并用骗到手的2480万美元购买豪车；乔治亚州一名男子骗取小企业纾困金6万美元后，竟去购买游戏卡。美国《国会山报》报道说，一家没有员工的“非营利组织”，其负责人却谎称雇用了25名员工且月薪成本超过12万美元，并因此从政府的“工资保护计划”获得30多万美元补贴。在另一起案件中，一对夫妻利用伪造的身份或盗用死者、外国交换生的身份，提交了150多份贷款申请，涉案金额高达数千万美元。

目前被披露的案件可能只是冰山一角。美国司法部报告说，与疫情纾困法案相关的被欺诈资金达80多亿美元。《华盛顿邮报》指出，司法部的报告反映出欺诈案件的数量可能被大大低估了。联邦官员只统计已提起或结案的案件和指控，不包括仍在审查的涉及高达数百亿美元的案件。与此同时，大范围的诈骗案件进一步暴露了美国国内个人信息数据安全风险。长期以来，美国民众个人信息泄露问题严重，导致电信诈骗频发。

美国司法部长梅里克·加兰去年5月成立了一个特别工作组，专门追查与疫情有关的诈骗案件。《华盛顿邮报》评论说，联邦政府加强对此类案件的执法力度，反映出华盛顿开始意识到，政府许多资金可能被错误分配，随着国会考虑再次大幅增加支出以应对疫情，美国公众对资金使用的透明度与监管的担忧凸显。

（本报华盛顿3月30日电）

《 人民日报 》（ 2022年03月31日 17 版）

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