本报记者 谢亚宏 沈小晓

日前，经过简单的换发手续，塞尔维亚内务部负责人在贝尔格莱德市沃日多瓦茨警察局向一名中国公民发放塞尔维亚驾驶证。这是中国与塞尔维亚签署的互认换领机动车驾驶证协议3月13日正式生效后，中国公民换领的第一张塞尔维亚驾驶证。

截至目前，中国已经实现与阿联酋、比利时、法国和塞尔维亚4国驾驶证互认换领。专家指出，中国与其他国家驾驶证互认换领范围的扩大，将使中国公民在境外驾车出行更简单，也为中国公民在海外进行商贸、旅游、留学等活动提供方便。

根据中塞达成的协议，双方承认对方核发的有效驾驶证，对于临时进入对方境内不超过一年的公民，双方驾驶证实现互认；对于在对方国家居留超过一年的公民，双方驾驶证实现免试互换。互认和换领的驾驶证准驾车型包括小型汽车和摩托车。在塞尔维亚中资企业工作的姜先生告诉记者，此前中国公民在当地大多使用驾照的翻译公证件开车，此次实现驾照互认后，开车有了明确的法律依据，“我们心里的底气更足了”。

塞中旅游文化促进会会长步小勇向记者介绍：“塞尔维亚的交通规则与中国没有特别大的不同，但在驾驶习惯方面存在差异。例如，即使在白天，所有车辆都必须打开近光灯等。”步小勇提醒说，塞尔维亚的地形地貌、基础设施和中国有很大不同，驾驶时需特别注意道路礼让，留意限速标志和要求。在一些西南部山区，有时地图导航软件不管用，甚至会出现导航错误，给出行带来风险，“要提前做好路线、路况、行程安排方面的功课”。

在阿联酋阿布扎比生活工作多年的刘女士，在2021年6月用自己的中国驾照换取了阿联酋驾照。刘女士告诉记者，中阿互认驾照谅解备忘录的生效，给自己的出行带来了极大便利。

阿联酋内政部交通局驾驶证审核部门工作人员马拉卡维向记者表示，阿联酋和中国的交通法规大部分是一致的，驾照互认换领给两国公民的互访出行创造了巨大的便利，期待此举能够带动两国更多游客互访，促进两国民众交流。

《 人民日报 》（ 2022年03月31日 17 版）

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