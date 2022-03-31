本报记者 杨 迅

“我们切实感受到内需对中国经济的拉动作用。从新增订单来看，目前中国市场已成为医科达在全球的第一大市场。”日前，瑞典医科达全球执行副总裁龚安明在接受本报记者采访时表示，中国改善营商环境、稳定和畅通产业链供应链的相关政策举措，更加坚定了外资企业在华扩大投资和生产的信心。

医科达进入中国市场已有40年。2018年首届中国国际进口博览会举行后，医科达将区域总部迁至上海。此后，医科达持续加快在中国的本土化进程，新增多条生产线，实现了工厂产能的跨越式增长。2019年，医科达在上海设立服务全球的研发中心。2020年获得中国国家标准质量管理体系（QMS）认证，加快了新技术、新产品在中国上市的时间。2021年，公司成立专门为中国市场研发数字化方案和产品的团队，为中国用户提供最新技术和产品。

“中国加快构建新发展格局，将为经济高质量发展不断注入新动力。”龚安明表示，充分释放内需潜力，使中国经济拥有强大内生动力。中国出台一系列民生保障政策举措，民众生活不断改善，对生活品质的提高有更高期待，更加重视对医疗保健消费的投入，为医疗企业带来更多发展机遇。

龚安明说，受疫情影响，医科达在一些国家的生产面临挑战。为了保证供应链通畅，医科达迅速在中国新增生产线。2020年3月，公司在北京的工厂接到医用直线加速器的全球订单量同比增长100%，磁共振加速器的核心部件也源源不断地从该工厂向全球供货。

“医科达正致力于研发更加契合中国消费者需求的产品，同时利用自身技术方案，助力中国相关医疗行业水平提升，为实现‘健康中国2030’目标贡献力量。”龚安明表示，目前医科达在中国的研发力量已超过其全球研发力量的一半，预计未来公司在全球将有过半产品由其在中国的工厂生产。“我们将继续深耕中国市场，进一步扩大在中国的生产能力，并服务亚太、中东等周边乃至全球市场。”

《 人民日报 》（ 2022年03月31日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)