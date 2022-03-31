本报记者 张朋辉

气候变化加剧导致各种灾害频发，给非洲经济、生态和社会系统造成破坏。图为3月23日，在肯尼亚东部基利菲郡，一座村庄正经历旱灾。

新华社发

核心阅读

当前，全球气候变化加剧，极端天气事件频发，对人类生产生活造成重大影响。联合国机构呼吁，各国必须加强应对力度，加速减少碳排放，减缓全球升温步伐，提高对气候变化的适应能力。

联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）不久前发布研究报告《气候变化2022：影响、适应和脆弱性》指出，随着气候变化的影响和风险日益增长，未来20年世界将面临多重气候危害。联合国秘书长古特雷斯日前也再次强调，全球气温较工业化前水平已上升1.2摄氏度，气候灾难迫使3000万人逃离家园。他呼吁全球采取行动应对气候变化，避免“梦游般”浑浑噩噩地“走向气候灾难”。

气候变化影响巨大

IPCC每6至7年发布一次关于气候变化的综合报告，目前是第六次发布评估报告，其中包括3个工作组报告。第一工作组关注气候变化的自然科学基础，第二工作组关注气候变化的影响、适应性和脆弱性，第三工作组关注减缓气候变化。此次发布的是第二工作组报告。

报告指出，人类活动导致的气候变化正给自然界造成危险而广泛的破坏，影响着全球数十亿人的生活。随着全球气温升幅走向1.5摄氏度，世界面临不可避免的多重气候危害，最不具备应对能力的人群和生态系统受到的打击最为严重。报告强调，全球升温即使暂时超过1.5摄氏度也会造成额外的严重影响，有些极地、高山和沿海生态系统也将面临不可逆转的损害。

报告显示，因气候变化，全球在粮食和水安全问题上面临越来越多挑战，非洲、亚洲、拉美、小岛屿以及北极等地区受气候变化影响更加严重。世界气象组织去年10月发布的报告指出，由于全球平均气温持续上升，地区天气更加极端，降水特性不断变化，非洲粮食安全、贫困和流离失所等问题日益严重，经济社会和健康危机进一步加剧。在亚洲，与天气、气候和水有关的灾害占到世界气象组织报告全球数量的31%。在拉美，气候变化加剧了土壤退化等问题，安第斯地区出现了“气候难民”，且人数有增加趋势。

当前，全球应对气候变化的进展不均衡。报告显示，应对和减少气候风险的进展和所需进展之间仍然存在差距，最大的适应差距在于低收入群体。同时，大多数适应措施都是零散和小规模的，且重视近期风险超过长期风险，重视计划超过实施，按照目前的规划执行速度，适应差距还将继续扩大。报告建议，未来10年，进行长期规划和加速气候行动的实施对于缩小差距至关重要。

《联合国气候变化框架公约》秘书处前执行秘书克里斯蒂娜·菲格雷斯表示：“IPCC报告为全球气候危机敲响了警钟，让我们清醒面对现实——全球减排力度不足，最终将给世界各地的公共健康、经济社会发展带来破坏性影响。报告也提醒我们，人类有能力扭转现状——我们可以通过减少排放、投资气候适应，来减少或避免极端天气事件、饥荒、健康问题等负面影响的出现。科学研究结论和解决方案都很明确。塑造怎样的未来，取决于我们自己。”

极端天气事件频发

日前，多名气象学家观测发现，南北极地区均出现极端高温天气，部分地区气温比往年同期水平高三四十摄氏度。法国气象局气象学家艾蒂安·卡皮基安发文表示，一般情况下，随着南半球夏季结束，气温会不断下降，南极洲往年同期的温度都在0摄氏度以下，但位于南极的杜蒙特—杜维尔基地今年3月出现4.9摄氏度的极端天气。

越来越多的证据显示，极端高温、强降水、干旱等极端天气事件的频率和强度正在增加，未来跨行业、跨区域的复合型气候变化风险将增多。世界气象组织相关报告显示，在过去50年间，全球报告的1.1万多起灾害与天气、气候和水带来的危害相关。

欧洲环境署今年发布的一份报告显示，过去40年，风暴、热浪和洪水等极端天气事件给欧洲国家造成的损失达4500亿至5200亿欧元，其中3%的灾害造成的经济损失占比达60%。美国国家海洋和大气管理局发布数据显示，2021年美国遭遇的重大气象灾害导致近700人死亡，创10年来新高。

非盟农业、农村发展、蓝色经济和环境可持续发展委员若泽法·萨科表示，气候变化加剧导致各种灾害频发，给非洲经济、生态和社会系统造成破坏，严重阻碍地区发展。到2030年，如不采取适当应对措施，非洲将有多达1.18亿极端贫困人口。到2050年，在撒哈拉以南非洲地区，气候变化可能导致地区国家国内生产总值损失3%，对气候适应和复原力提出严峻挑战。

提高气候适应能力

气候变化的紧迫性和复杂性要求各方迅速采取行动。IPCC第二工作组联合主席汉斯—奥托·波特纳强调：“气候变化是对人类福祉和地球健康的威胁。人类坐在一条命运与共的大船上，地球上没有任何地区可以免受气候变化的影响，全球必须协同应对，不能错过稍纵即逝的机会。”

报告显示，随着公众和政府部门对于气候影响和风险的认识不断提高，至少170个国家、地区和众多城市已经将适应方案纳入气候政策和政府规划。比如，欧盟联合研究中心正在加大各成员国基础气象、经济数据收集能力，针对农业、能源等具体行业提供灾害预警、应对建议，减少热浪、寒潮、洪水等造成的损失。

城市是气候变化风险影响的关注热点。当前，全球城市化率超过55%，预计到2050年将进一步达到68%。IPCC第二工作组联合主席德布拉·罗伯茨认为，城市化进程推进与气候变化将带来复合风险，尤其是对于规划不善、贫困和失业率较高、缺乏基本服务的城市而言，气候变化将带来更多挑战。同时，城市建设也为应对气候变化提供了机遇，通过发展绿色建筑、可再生能源供应、可持续交通等，不仅能减少碳排放，还可以助力建设更为包容和公平的社会。中心城市可以通过资金、商品的流动带动周边的郊区与农村地区，使其拥有更强的气候适应能力。

古特雷斯提出，要力争实现1.5摄氏度以内的升温控制目标，需要加快淘汰煤炭等化石燃料；实施公正和可持续的能源转型；增加气候融资；实现航运、航空、钢铁和水泥等主要行业的脱碳等。他还敦促建立全新的、简化的资格审查制度，并增加适应性和复原力的投资。古特雷斯强调，发达国家必须兑现2022年向发展中国家提供1000亿美元的气候融资承诺。国际社会不能在全球经济脱碳化方面“踩刹车”，而是要“把油门踩到底，迈向可再生能源的未来”。

（本报布鲁塞尔3月30日电）

《 人民日报 》（ 2022年03月31日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)