本报3月30日电 （记者周輖、阿尔达克）中国驻阿联酋大使馆与新疆维吾尔自治区人民政府29日共同举办“新疆是个好地方”视频交流会。

新疆维吾尔自治区人民政府主席艾尔肯·吐尼亚孜、中国驻阿联酋大使倪坚、国际反暴力极端主义示范中心主席阿里·拉希德·努埃米和阿联酋驻华大使阿里·欧贝德·扎希里出席会议并发表讲话，阿联酋外交与合作部的外交官们在线参会。

艾尔肯·吐尼亚孜介绍，党的十八大以来，新疆始终坚持以人民为中心的发展思想，把满足各族群众对美好生活的新期待作为工作的出发点和落脚点，推动经济社会发展和民生改善取得了前所未有的成就。他强调，美西方反华势力编造所谓涉疆“强迫劳动”“宗教压迫”“种族灭绝”等谎言谬论，破坏不了新疆各族群众的幸福生活，也阻挡不了新疆繁荣发展的历史进程。

倪坚说，当前新疆各族人民像石榴籽一样紧紧团结在一起，新疆正处于历史上繁荣发展的最好时期。相信此次交流有助于阿联酋朋友更加全面深入了解新疆，也有利于深化阿联酋同新疆的交流合作。

阿里·欧贝德·扎希里说，自己曾在2019年访问过新疆，切身感受到中国政府对当地文化和社会多样性的高度尊重，对新疆经济社会取得的巨大成就感到惊讶。他强调，阿联酋支持一切打击恐怖主义和暴力的措施，反对一切形式的极端主义，支持中国在新疆加强国家凝聚力、维护社会稳定等方面的积极努力。

会上，原教培中心结业学员、务工人员、妇女村干部、清真寺伊玛目、新疆农业大学副教授等来自新疆多地的民众代表结合亲身经历，通过视频连线的方式向与会嘉宾介绍了真实的新疆。

《 人民日报 》（ 2022年03月31日 03 版）

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