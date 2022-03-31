新华社合肥3月30日电 （记者岳媛媛）国务委员兼外长王毅30日在安徽屯溪分别同来华出席第三次阿富汗邻国外长会的巴基斯坦外长库雷希、俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈。

在同库雷希会谈时，王毅说，无论国际风云如何变化，中国将继续从战略高度和长远角度看待并推动中巴关系，一如既往支持巴维护国家主权、领土完整、民族尊严，做巴最可靠的伙伴和最坚强的后盾。

库雷希说，巴方愿继续同中方保持良好沟通，坚定支持彼此维护核心利益。

双方就乌克兰问题交换意见。

在同拉夫罗夫会谈时，王毅表示，中俄关系经受住国际风云变幻新的考验，保持正确前进方向，展现坚韧发展势头。中方愿同俄方一道，以两国元首重要共识为引领，推动新时代中俄关系不断向更高水平迈进。

拉夫罗夫表示，俄方愿同中方一道，持续加强高水平战略协作，深化双方各领域互利合作。

拉夫罗夫通报了俄乌谈判情况，表示俄方致力于紧张局势降温，将继续同乌进行和谈，并同国际社会保持沟通。

王毅说，乌克兰问题有着复杂历史经纬和来龙去脉，既是欧洲安全矛盾长期积累的爆发，也是冷战思维和集团对抗造成的结果。当前形势下，我们支持俄乌双方克服困难继续和谈，支持迄今谈判达成的积极成果，支持现地局势尽快实现降温，支持俄罗斯以及各方为防止大规模人道危机所作的努力。

《 人民日报 》（ 2022年03月31日 03 版）

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