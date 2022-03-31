本报记者 谢亚宏

“全球发展倡议是中国因应世界变局、推进全球共同发展提出的重大倡议，为全球农业合作注入新动力，对推动实现联合国2030年可持续发展议程具有深远意义。”联合国粮食及农业组织（以下简称“粮农组织”）驻华代表文康农日前在接受本报记者专访时表示。

2021年9月，习近平主席在出席第七十六届联合国大会一般性辩论时提出全球发展倡议，强调携手应对全球性威胁和挑战，推动构建人类命运共同体，文康农第一时间予以关注。他表示：“全球发展倡议中提出坚持行动导向，重点推进减贫、粮食安全等领域合作，这与我的工作高度相关，也是粮农组织与中国未来合作的重点。”

文康农去年2月来华履新。他表示，一年多来，自己走访了湖北、贵州等多个省份，对各地巩固脱贫成果、致力于实现乡村振兴的举措和成效印象深刻。“中国在履行减贫承诺时，坚持以人民为中心，注重精准施策和不断创新，在实践中总结出了结对帮扶、为贫困户建档立卡等可行方法。全球发展倡议也呼吁坚持以人民为中心，这是对中国经验的高度总结，对其他发展中国家制定减贫战略具有重要参考价值。”

文康农此前长期在中美洲国家工作，对发展中国家的现状和需求有着较深了解。他认为，在疫情跌宕起伏的当下，许多国家的民众尤其是农村人口陷入贫困和饥饿中，中国在推动乡村振兴、加快新型城镇化建设等领域积累了众多经验和实践范例，这正是发展中国家当前所需要的。“去年我参加了‘2021中非合作论坛—减贫与发展会议’，当时许多非洲国家在发言中表达了与中国加强农业领域交流合作的意愿。粮农组织愿意与中国共同支持非洲等国的农业发展，应对粮食安全所面临的挑战。”

支持南南合作是中国与粮农组织合作的重要内容，双方2009年正式设立南南合作信托基金，以帮助发展中国家开展扶贫、应急和构建可持续粮食体系等。此外，中国与粮农组织等联合国机构定期举办全球减贫伙伴研讨会，为南南合作减贫提供交流平台，“中国的减贫经验是一个巨大的宝库，其中蕴藏了大量经过验证的减贫解决方案，将为其他发展中国家实现减贫脱贫带来强大助力”。

文康农注意到，中国在脱贫攻坚战取得全面胜利的同时，乡村振兴方面也成效显著。“乡村振兴战略提出产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，这与粮农组织未来十年战略框架中的‘四个更好——更好的生产、更好的营养、更好的环境和更好的生活’目标高度契合。”文康农表示，在乡村振兴过程中，数字经济等创新技术将发挥关键作用。“中国在农村数字转型方面的先进技术和经验，向其他发展中国家展示了发展的无限可能。我们期待在国家、区域和国际层面与中国携手，更加紧密地共享农业领域数字红利。”文康农说。

（本报罗马3月30日电）

《 人民日报 》（ 2022年03月31日 03 版）

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