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第二十三次中国—欧盟领导人会晤将以视频方式举行

外交部发言人介绍相关安排

2022年03月31日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京3月30日电　（记者张远南）外交部发言人汪文斌30日在例行记者会上回答相关提问时介绍了第二十三次中国—欧盟领导人会晤相关安排。

　　汪文斌说，中欧领导人会晤已成功举行了22次，为中欧关系发展和双方对话合作发挥了重要的战略引领作用。此次会晤期间，习近平主席将以视频方式会见欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩。李克强总理将以视频方式同米歇尔主席、冯德莱恩主席共同主持会晤。

　　汪文斌说，当前国际局势动荡多变，不确定性明显上升。中国和欧盟是维护世界和平的两大力量，促进共同发展的两大市场，推动人类进步的两大文明。双方应当加强战略沟通、增进互信、凝聚共识，在相互尊重、互利共赢的基础上开展对话合作，推动中欧关系持续健康发展，为复杂动荡的国际局势注入稳定性和正能量。

　　本报北京3月30日电　外交部发言人汪文斌30日宣布：经中欧双方商定，国务院总理李克强将于4月1日同欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩以视频方式举行第二十三次中国—欧盟领导人会晤。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月31日 03 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)

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