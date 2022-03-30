活动现场。人民网记者牛瑞飞 摄

人民网布鲁塞尔3月30日电 （记者牛瑞飞）29日，在中国驻比利时使馆、北京市文化和旅游局以及上海市文化和旅游局指导下，由布鲁塞尔中国文化中心和北京市海外文化交流中心共同举办的“吉庆年年——壬寅虎年生肖作品展”拉开帷幕，比中经贸委员会主席德威特等比利时当地嘉宾代表近30人出席了开幕式。

十二生肖是中国优秀传统文化的重要内容，与干支纪年历法息息相关，由来已久。其顺序是：子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪，十二生肖又称十二属相。作为中华民族长期的民间文化象征，十二生肖留下了大量的诗歌、春联、书画和民间工艺品，描绘了十二生肖的形象和象征意义，促进了生肖文化的传承与发展。

近年来，中国生肖文化受到全球越来越多人的喜爱。2019年春节期间，布鲁塞尔中国文化中心举办的《中国生肖文化展》吸引了众多观众，为了满足观众的需求，推动中国生肖文化当代表达，向比利时和欧洲民众介绍生肖文化和春节文化，经过精心筹划，中心从“全球吉庆生肖设计大赛”中遴选40幅获奖作品予以展出。

这些作品获得到场嘉宾们的青睐。德威特先生对表达虎年祝福寓意、年俗文化、文创元素、圆明园元素等作品颇为赞赏，他感慨道：“生肖展非常有意思，既有成熟艺术家的作品，也有年轻艺术家的作品；既有传统文化的表达，又有现代手法的呈现。希望有更多观众来看生肖展，希望文化中心多举办这样的活动！”

布鲁塞尔中国文化中心还将从比利时虎年生肖设计大赛获奖作品中精选出部分优秀作品共同展出。希望通过别样的生肖艺术作品展览，促进文明交流互鉴，加深中欧文化交流，增进相互理解和友谊。

据悉，展览自3月开始，将持续至6月。作品还将在中心网站和各平台推送。

(责编：贾文婷、常红)