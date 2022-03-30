本报记者 薛 丹

在叙利亚北部城市阿勒颇街头，市民从被摧毁的建筑前经过。

本报记者 薛 丹摄

忙完了一天的活儿，52岁的马赞·哈拉夫总算可以歇一歇了。“干这行30多年了，生意最好的时候光固定客户就有3700多位，现在却少得可怜。”马赞在叙利亚首都大马士革市区经营着一家鲜花礼品店。不到10平方米的地方，整齐地摆放着玫瑰、百合等鲜花。“11年了，很多人都吃不饱饭，哪还有钱买花？”马赞摇着头说。

今年3月是叙利亚危机爆发11周年。11年来，这个原本富庶安宁的国家饱受战乱之苦。美西方持续多年的单边制裁重创当地经济。

11年前，马赞和妻子用多年的积蓄在大马士革东古塔地区买下一套房子，以为安居乐业的好日子就在眼前。没想到，几个月后，叙利亚危机爆发了。他所居住的地区被反对派武装占领。一家人不得不外出避难。那段颠沛流离的日子，成了他们心中永远抹不去的阴影，“我们每天被爆炸惊醒，孩子们被吓得哭个不停”。

2015年，马赞把妻子和4个孩子以难民身份送出了叙利亚，自己和年迈多病的母亲留在了大马士革，自此一家人两地相隔。2019年，当叙利亚政府军完全夺回东古塔地区后，马赞终于能返回“家”中。原本温馨的家早已面目全非，“已经没有一块完整的地砖了”。

在叙利亚，与马赞一家有着相同遭遇的居民比比皆是。根据联合国公布的数据，叙利亚危机爆发11年以来，至少有35万人失去生命，1200多万人流离失所，1400万平民急需人道主义援助。这些冷冰冰的数字背后，是无数叙利亚家庭的悲惨境遇。在以美国为首的西方国家制裁下，苦难仍在持续。

当前，叙利亚货币大幅贬值、通货膨胀和失业率飙升。尚未摆脱战争阴影的叙利亚民众同时承受着巨大的经济压力。对比10年前的物价，有的商品价格上涨了百倍。在经济状况稍好的大马士革，民众平均月收入仅为4万至7万叙镑（约合104—181元人民币）。马赞说，在大马士革一个月的生活费起码要10万叙镑，因此，很多叙利亚人不得不同时打几份工。

面对叙利亚经济和人道主义形势不断恶化，联合国叙利亚国际调查委员会近期呼吁评估对叙实施经济制裁的影响。该委员会主席皮涅罗说，制裁可能进一步导致物资短缺，阻碍对最脆弱人群的人道主义援助，对普通民众造成毁灭性影响。

马赞对记者说：“过上和平稳定的生活是我们最大的期盼。期待寒冬笼罩下的叙利亚早日迎来春天，人们的脸上能绽放出玫瑰花一样的笑容。”

（本报大马士革3月29日电）

《 人民日报 》（ 2022年03月30日 16 版）

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