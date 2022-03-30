唐松根

3月24日，基里巴斯政府在首都塔拉瓦举行中国援基第二批紧急抗疫物资交接仪式。看到一箱箱印有“中国援助”同心结标识的物资顺利移交到基方手中，我内心十分激动，出席交接仪式的基方官员也非常高兴和振奋，不停地表达感激之情。在基里巴斯急需帮助的时刻，中国又一次站了出来，展现真情与友谊，带来信心与希望。

今年1月，基里巴斯封闭近两年的边境重新开放，导致新冠肺炎疫情暴发。基里巴斯政府宣布国家进入灾难状态，向外界紧急求援。中国政府本着救人救急、雪中送炭的精神，火速开展紧急抗疫援助。当时正值中国春节假期，但相关单位加班加点，以最快速度筹备好血氧仪、监护仪、心电图机、超声诊断系统以及数十万个口罩、数万套防护服和隔离面罩等抗疫物资。中基两国相隔万里重洋，商业运输因疫情几乎完全停滞，中方果断决定通过包机方式将第一批紧急抗疫物资于2月23日运抵塔拉瓦。基里巴斯总统马茂等政要真诚感谢中方紧急提供抗疫物资援助并安排包机运送。基里巴斯民众纷纷通过社交媒体点赞、留言，感谢中国和中国人民。

中基抗疫合作饱含真挚情谊。新冠肺炎疫情发生之初，中国克服自身困难及时伸出援手，陆续向基里巴斯运送多批抗疫物资和应急物资。中国物资是首批抵基的外援抗疫物资，大大缓解了基方燃眉之急。时任基里巴斯卫生和医疗服务部部长马雷亚动情地说，中国慷慨援助体现了真情厚谊。中国成立“中国—太平洋岛国抗疫合作基金”，中国专家与基里巴斯等国分享疫情防控经验，为太平洋岛国抗击疫情提供了有力支持。基方积极协助中方开展“春苗行动”，为中国海员在疫情期间上岸接受救治开通绿色通道，尽其所能为中国公民提供健康安全保障。

中基抗疫合作着眼人民福祉。针对基里巴斯民众打疫苗难的问题，中国无偿援助9万剂新冠疫苗。中国驻基里巴斯大使馆同当地红十字会、儿童基金会、家庭健康协会等密切合作，分享社区防疫经验，并通过这些组织把口罩、洗手液等防疫用品分发到民众手中，有效加强当地基层防疫工作。此外，中国还紧急实施人道主义援助，捐赠大批紧缺生活物资。当地中资企业等也积极履行社会责任，与基里巴斯民众携手共渡难关。

中基抗疫合作彰显复交丰硕成果。复交两年多来，在两国领导人达成的重要共识引领下，中基坚持相互尊重、互利共赢，做彼此的好兄弟、好伙伴，不断深化各领域交流合作。中国秉持正确义利观和真实亲诚理念，注重授人以渔，致力于帮助基里巴斯打破发展瓶颈，改善民生，实现自主可持续发展。这既是两国复交取得大量合作成果的重要原因，也是两国关系长久稳定发展的坚实保证。

面对无情病毒，中基两国和两国人民携手抗疫、并肩前行，共同谱写了构建人类命运共同体的生动篇章。相信中基友谊将更加深厚，中基关系必将迎来更加美好的未来。

（作者为中国驻基里巴斯大使）

《 人民日报 》（ 2022年03月30日 16 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)