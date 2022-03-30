本报记者 尚凯元 李志伟 周 輖 谢佳宁

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美国一贯奉行霸权主义、单边主义、干涉主义，频频动用武力导致大量平民伤亡，滥用单边制裁引发人道危机。国际社会普遍认为，制裁不是解决问题的根本有效办法。实施全方位、无差别制裁，不仅给相关国家普通民众生活带来严重影响，也令世界经济雪上加霜。

乌克兰危机发生以来，以美国为首的西方国家联手对俄实施了多轮经济制裁。国际社会严重关切制裁对世界经济及供应链安全的影响。在联合国190多个成员国当中，有140多个国家并未参与对俄制裁。事实上，长期以来，美国滥用自身金融霸权地位和技术优势，频频采取单边霸凌行径，对多国制裁施压，遭到国际社会普遍反对。

美国政府制裁“成瘾”

有媒体把美国称为全球唯一的“制裁超级大国”：对古巴实施长达60年的经济、商业和金融封锁；对朝鲜不断加大制裁力度；10年内两次将伊朗踢出SWIFT国际结算系统；禁止其他国家个人或实体进口委内瑞拉原油……经济禁运、贸易制裁、金融制裁、终止对外援助、实行旅行禁令等都是美国惯用的制裁手段。据美国财政部发布的《2021年制裁评估报告》，截至2021财年，美国已生效的制裁措施累计达到9400多项，比20年前增长了近10倍。

美国还制定了一套严密复杂的贸易制裁法律体系，如《赫尔姆斯—伯顿法》《达马托法》《反海外腐败法》等，并通过扩大这些法律的域外适用效力对其他国家施压。《隐秘战争》一书作者阿里·拉伊迪指出：“自20世纪90年代中期以来，美国将自己的惩罚性立法铺到了全世界。”美国康奈尔大学历史学者尼古拉斯·穆尔德在新书《经济武器：作为现代战争工具的制裁的崛起》中指出：“在当今出现的外交政策危机中，美国的政策制定者几乎没有不诉诸制裁的。”

2018年3月以来，美国以“危害国家安全”为由对多个国家和地区实施贸易制裁，甚至对其盟友日本、加拿大和欧盟的钢铁和铝产品分别加征最高25%和10%的惩罚性关税。2021年10月下旬召开的欧盟峰会期间，法国总统马克龙公开宣称，要加快欧元的国际化进程，才能让欧盟不受美元的“长臂管辖”。今年1月，墨西哥和加拿大因无法忍受美国在汽车贸易领域的压制，“抱团”成立了一个争端解决小组，强烈要求美国重新定义汽车进口的免税条件。

分析指出，美国对世界多国屡屡实施单边制裁，将其作为胁迫对手让步的外交政策工具，根本目的是试图维护自身的全球霸权地位。美国大西洋理事会高级研究员爱德华·菲什曼表示：“美国领导人将制裁视为在不发动军事对抗情况下投放美国力量的低成本手段。”阿里·拉伊迪更是一针见血地指出：“所谓的打击恐怖主义、黑帮、犯罪组织、核扩散、独裁专制、贪腐和违犯禁运令等名头，不过是为了让美国可以名正言顺地对它的敌人开战。美国当局部署多条战线，各战线协同推进，只是为了维护美国国家安全和经济霸权地位。”

“美利坚合众国”已成为“制裁合众国”，美国塔夫茨大学教授、布鲁金斯学会高级研究员德雷兹纳在《外交政策》杂志发表文章批评指出，美国历届政府滥用经济胁迫和经济暴力手段，将制裁作为解决外交问题的首选方案，非但起不到效果，还造成人道主义灾难。

普通民众深受其害

“98%的阿富汗人吃不饱饭，近一半的5岁以下儿童将陷入严重营养不良状态。”世界粮食计划署官员指出，阿富汗自身粮食产量不足，又缺乏资金和渠道向外界购买粮食，美国对阿富汗的经济制裁加剧了粮食短缺危机。有预测认为，美国从阿富汗撤军后，对阿实施的经济制裁将导致的平民死亡人数可能超过20年阿富汗战争的总和。

埃及贝尼苏韦夫大学政治学教授纳迪娅·希勒米认为，美国对于阿富汗、伊朗、叙利亚、也门等国家的制裁，不仅没有达到其经济胁迫的目的，还严重影响到当地人民的日常生活，“在当前疫情背景下，美国的制裁严重干扰了这些国家抗击疫情的能力。”美国布鲁金斯学会最近的一项分析估计，在伊朗新冠肺炎疫情最严重时期，制裁对该国的影响持续存在，可能导致多达1.3万人因此死亡。

美国新闻网站《人民世界》刊文指出，由于美国对古巴的封锁，导致古巴无法及时获得制造注射器的材料。同时，因为美国禁止第三国向古巴销售呼吸机，古巴也无法购买抢救危重新冠肺炎患者所需的呼吸机，“这给古巴人民带来了极大的伤害”。

希勒米指出，美国的制裁在很大程度上阻止了国际银行和公司参与伊朗的商业或金融交易，使得伊朗货币大幅贬值，家庭购买力不断下降，通货膨胀大幅上升，民众生活日益困难。制裁还导致各类药物短缺，对当地人获得基本药物造成极大影响，威胁到数百万伊朗人的健康。“这种做法是对伊朗人权的侵犯。”希勒米说。

霸权行径必遭孤立

“这让旧有的怨恨重新燃起，助长了未来战争的情绪。”美国哲学家约翰·杜威曾在1932年对于经济孤立政策的危害作出警告。

尽管美国频频挥舞“制裁大棒”，却未能解决实际问题，反而引发人道灾难。《纽约客》杂志专栏作家罗宾·赖特表示，美国多年来对朝鲜、委内瑞拉和伊拉克的制裁都以失败告终。美国卡托研究所前研究员利昂·哈达尔以美国对缅甸的制裁为例指出，美国对缅甸实施贸易和投资的单边制裁在各方面都是失败的。“这一政策迫使美国公司撤离缅甸，对改善缅甸人民的生活条件和人权毫无帮助。单边制裁还疏远了美国的地区盟友，没有实现任何既定的外交政策目标。”德雷兹纳表示，美国政府2018年退出伊朗核协议并重新实施经济制裁，已被证明是一个巨大的失败。“制裁未能实现美国所说的意图，留下了一片混乱。”

“制裁已成为一种无休止的经济战争工具，几乎没有什么胜利可以实现，也看不到和平。”穆尔德指出，数据表明，美国发动制裁的历史在很大程度上是一段令人失望的历史。虽然美国使用制裁的次数激增，但成功的几率却大幅下降。过去10年的转变和冲击表明，制裁的效率下降与反弹风险问题已经卷土重来。

印度《欧亚时报》发文称，美国将经济制裁武器化，以惩罚包括其盟友和合作伙伴在内的数十个国家。但这并没有达到目的。“华盛顿可以随意欺负其他国家并让它们服从自己命令的日子一去不复返了”。

美国智库新美国安全中心高级研究员彼得·哈里尔指出，美国频繁制裁他国一个重要原因是仗着美国主导了国际金融秩序，但是如果美国过于激进地使用制裁措施，将迫使其他国家认真考虑创建一个能够替代美国的金融体系，这将削弱美国的经济地位。“简言之，单边制裁措施将导致美国在世界经济中被孤立”。

《 人民日报 》（ 2022年03月30日 16 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)