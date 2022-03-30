本报北京3月29日电 （记者王莉）联合国人权理事会第四十九届会议云上边会“西藏文化传承、人权保障和社会发展”28日在京举行。会议由中国人权研究会、中国西藏文化保护与发展协会、中国藏学研究中心共同主办。40余位国内外有关专家学者以线上线下相结合的方式参加相关议题研讨。

中国藏学研究中心总干事、研究员郑堆表示，28日正值西藏百万农奴解放纪念日，在这个特别的日子举办研讨会，是照应历史、展示成就、展望未来的良好契机，也是我们促进和保护西藏各族人民基本权利和自由，积极参与国际人权对话与合作的重要举措。

中国藏学研究中心藏医药研究所副研究员次旺边觉认为，西藏和平解放以来，藏医药的人才培养、古籍文献保护与整理、基础研究与临床研究等取得了可喜成绩，藏医药文化得到了良好的传承和保护。

美国夏威夷大学法学院的龙安志博士，既是一名政治经济学领域的学者，也是作家和导演。他讲述了自己带领团队在西藏的探险拍摄经历，并将所感所获通过书籍、音乐、纪录片等形式进行传播，让全世界看到中国政府在青藏高原自然环境保护方面的成果，以及各族人民在多元文化共同繁荣背景下安居乐业的幸福生活。

中国藏学研究中心社会经济研究所助理研究员刘星雨表示，西藏自治区政府推出多项举措助力藏族妇女投身乡村减贫事业，使她们不仅成为减贫事业的受益者，更是其中的参与者。如今，巾帼力量在西藏乡村振兴中也发挥着重要作用。

中国藏学研究中心当代研究所助理研究员杨力源表示，中国政府在大力推动西藏经济社会发展的同时，致力于保护和传承西藏优秀传统文化，在保护和传承藏语言文字、西藏历史文物，发展完善西藏公共文化服务体系等方面取得了显著成就。

《 人民日报 》（ 2022年03月30日 03 版）

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