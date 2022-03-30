本报北京3月29日电 （记者杨一）29日，中共中央对外联络部以视频方式举行“符合国情的现代化道路：中非政党的探索与实践”主题研讨会。南非共产党中央委员、国民议会副议长策诺利，尼日利亚全体进步大会过渡委员会全国书记阿克潘乌都埃德希，多哥保卫共和联盟副主席巴比耶格等非洲16个国家17个政党的领导人及部分党媒负责人参加。

中联部部长宋涛致辞表示，中共十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央领导下，中国开启了全面建设社会主义现代化国家的新征程，中国式现代化道路展现出更加光明的前景，为人类发展进步贡献了中国智慧和中国方案。中国共产党愿同非洲政党共同落实好双方领导人达成的重要共识，加强交流合作，为推动构建高水平中非命运共同体作出积极贡献。

与会非方人士高度赞赏中国共产党在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，成功探索出符合中国国情的现代化道路，为非洲国家树立榜样，愿同中共加强各领域合作，促进非中关系更大发展。

《 人民日报 》（ 2022年03月30日 03 版）

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