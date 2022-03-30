本报3月29日电 （记者张朋辉）近日，在联合国人权理事会第四十九届会议上，多家中国社会组织以线上方式踊跃发言，结合各自工作积极介绍中国妇女儿童权益保障理念与实践。

北京市民间组织国际交流促进会全面介绍北京冬奥会在促进女性平等享有体育运动权等方面的积极贡献，呼吁国际社会为女性文化平权创造更包容的社会环境。

中国国际交流协会介绍了新疆保障各族妇女权益情况，表示新疆各族妇女的发展环境持续改善，越来越多的妇女参与到新疆经济社会建设中并“撑起了半边天”。

中国宋庆龄基金会介绍与联合国开发计划署、联合国志愿人员组织共同发起“构建人类命运共同体，促进青少年参与可持续发展”创新示范项目情况，表示愿与各方密切合作，共同维护儿童权益，促进儿童发展。

中国扶贫基金会、北京春晖博爱公益基金会等也相继发言，介绍响应乡村振兴战略、建立健全农村家庭经济困难学生教育帮扶机制相关做法，以及为埃塞俄比亚、尼泊尔等发展中国家儿童提供免费餐食、保障儿童粮食权的有益实践。

北京市光明慈善基金会、北京青少年法律援助与研究中心等介绍调动群众体育力量、开展残障儿童援助项目的情况，呼吁国际社会加强合作，采取更多有效行动消除针对儿童的暴力行为。

《 人民日报 》（ 2022年03月30日 03 版）

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