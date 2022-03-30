新华社北京3月29日电 3月29日，国务委员兼外长王毅应约同瑞士联邦主席兼外长卡西斯通电话。双方重点就乌克兰问题进行深入沟通。

王毅说，乌克兰局势发展到今天这个地步，令人感到痛惜。作为安理会常任理事国，中方始终根据事情本身的是非曲直决定自己的立场和政策。习近平主席近期在同法、德领导人举行视频峰会期间对中方基本立场作了最权威阐释，我们所有举措都围绕习近平主席提出的“四个应该”展开和推进。中方致力于劝和促谈，从战事爆发的第二天起就鼓励支持俄乌双方进行面对面谈判。中方始终认为，只有加强国际社会劝和促谈的努力，才能为外交斡旋和冲突解决争取空间，我们将继续以自己的方式为此做出贡献。

王毅指出，制裁从来不是解决问题的有效途径。无限制升级制裁，不仅将使疫后艰难复苏的世界经济雪上加霜，还会使矛盾进一步扩大化、复杂化。冲突非当事方的正常国际经贸往来不应受到影响，各国的正当合法权益应得到切实维护。

卡西斯表示，乌克兰战事是欧洲70多年来爆发的最大规模战争，导致大量平民流离失所，对经济复苏、全球化和多边主义带来严重影响。瑞方同样认为，外交是唯一正确的处理办法，我们主张通过对话谈判解决分歧。瑞方同俄乌双方都保持着对话，不支持将俄排除在多边机构之外，将继续坚持中立国地位，为外交斡旋和推动和谈提供善意服务。

王毅强调，中方已就防止乌克兰出现更大规模人道危机提出六点倡议，向乌方提供两批紧急人道主义援助，并助力乌周边国家安置流离失所的乌民众。中瑞应对乌克兰局势的近期目标是一致的，那就是尽早实现停火止战和避免人道危机。长远而言，各方应照顾彼此合理关切，探索构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。中方赞赏瑞士多次表示将坚守永久中立，在国际事务中扮演“架桥人”角色，期待瑞发挥独特影响和作用，愿同瑞方加强沟通协调。

卡西斯赞同应重新构建欧洲安全架构，表示瑞方高度重视中国的大国地位和国际影响，愿同中方探讨加强合作，共同为寻求外交解决方案发挥建设性作用。

《 人民日报 》（ 2022年03月30日 03 版）

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