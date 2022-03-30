本报记者 黄培昭 沈小晓

在刚果共和国首都布拉柴维尔的著名学府恩古瓦比大学，记者见到该校名誉校长、71岁的阿尔芒·莫伊库阿。他特意戴了一条印有金色草书字样的红色领带，借此表达对中国的深情厚谊。

9年前与中国国家主席习近平的一次会面让莫伊库阿终生难忘。“就是在这里，习近平主席与我亲切握手、寒暄，这是我的荣幸，也是我们整个学校的荣光和自豪。”回忆起与习近平主席见面的细节，莫伊库阿仍激动不已。

2013年3月29日至30日，习近平主席对刚果共和国进行国事访问。3月30日，在刚果共和国总统萨苏陪同下，习近平主席来到恩古瓦比大学，出席由中国援建的该校图书馆启用和中国馆揭牌仪式。“当时图书馆外围满了学生，大家都争相目睹中国领袖的风采。仪式持续了约30分钟，内容极其丰富。”莫伊库阿回忆说，剪彩、揭牌之后，习近平主席和夫人彭丽媛由萨苏总统夫妇陪同，来到图书馆二层的中国馆，同学习中文的师生亲切交流。

莫伊库阿记得，当天的中国馆喜气洋洋。大厅里悬挂着大红灯笼和京剧脸谱，桌上摆放着各种介绍中国的图书和光盘，电视里播放着中国文化节目，馆里洋溢着浓浓的中国味。

在恩古瓦比大学教中文的当地教师艾佳向习近平主席介绍中国馆的情况。艾佳曾于2001年至2005年在浙江杭州学习中文，她引用中国俗语“上有天堂，下有苏杭”夸赞杭州是个好地方。习近平主席听后很高兴，提到自己也曾在浙江工作过，还勉励同学们学好中文，作中刚、中非友好事业的接班人。“习近平主席平易近人，他亲切的形象深深印刻在我们脑海中。那次见面已经过去快10年了，但仿佛就在昨天。”莫伊库阿动情地说。

在莫伊库阿的记忆中，习近平主席访问刚果共和国期间，在议会发表的重要演讲最是激动人心。“向前走，非洲，让我们听到你歌声中胜利的节奏！”习近平主席引用一位非洲诗人的诗句，一下子拉近了中非民众的距离，引发共鸣。“当听到习近平主席这句铿锵有力的话，我和在场所有人一样，激动地站起来，全场掌声雷动。”莫伊库阿说。

国之交在于民相亲，民相亲在于心相知。2013年，习近平主席就任中国国家主席后首次出访即选择包括刚果共和国在内的非洲国家，彰显了中国对非洲的情谊和发展信心，也夯实了中国与刚果共和国的友谊。2010年4月，中国青海玉树发生强烈地震后，刚果政府慷慨解囊，向灾区捐建了一所小学，萨苏总统亲自将其命名为“中刚友谊小学”。灾区的孩子们在宽敞的新校舍里读书学习，在运动场上奔跑欢笑。该校全体学生在写给萨苏总统的感谢信中动情地说：“鸟儿因为有了天空的广阔而更加自由，骏马因为有了草原的宽广而更加健壮，鲜花因为有了阳光雨露而更加艳丽，我们的生活因为有了刚果政府和人民的帮助而更加美好。”

在刚果共和国，用莫伊库阿的话说，“刚中友谊的结晶和象征随处可见。”被当地人誉为“梦想之路”的国家1号公路、科室齐全的中刚友好医院、大气磅礴的新议会大厦、气派壮观的“1960年8月15日大桥”、可容纳6万名观众的金德勒综合体育场……这些项目，都是中刚两国自1964年建交以来各领域合作的丰硕成果。

庄严承诺，实践守望相助。中国始终秉持真实亲诚理念和正确义利观开展对非合作，永远是非洲的好朋友、好伙伴、好兄弟。2021年11月，在中非合作论坛第八届部长级会议开幕式上，习近平主席就构建新时代中非命运共同体提出4点主张，宣布共同实施“九项工程”，包括再向非洲提供10亿剂新冠疫苗。今年1月20日，中国政府援助刚果共和国的新一批新冠疫苗运抵布拉柴维尔。

“新冠肺炎疫情发生后，中国与刚果共和国同舟共济。中国是第一个向刚果共和国提供抗疫物资和新冠疫苗的国家。这一切，充分展现了两国牢不可破的深厚情谊，体现了习近平主席所具有的大国领袖情怀。”莫伊库阿说。

志同道合，命运与共。莫伊库阿期待着中国在非洲和平、发展进程中发挥更大作用，“非中友谊之手越拉越紧。我们盼望习近平主席再次来非洲，再次访问刚果共和国”。

（本报布拉柴维尔电）

《 人民日报 》（ 2022年03月30日 03 版）

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