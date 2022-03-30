本报记者 姜 宣

“这座新航站楼，从外观到质量，堪称世界一流！”尼日利亚拉各斯国际机场航站楼项目竣工启用仪式日前举行。尼日利亚总统布哈里出席仪式并高度评价新航站楼。该项目由中国土木工程集团有限公司（中国土木）承建，包括一座4层主航站楼、2层货运航站楼等，建筑面积超过5万平方米。

拉各斯是尼日利亚经济中心，也是整个西非地区的交通枢纽之一。使用40多年的旧航站楼已经远远不能满足客流需求。新航站楼启用后，机场年旅客吞吐能力将达到约2000万人次。现代化机场设施不仅为旅客提供更多便利，还有助于吸引外国投资、创造就业岗位、助力经济增长。

“航站楼从设计到施工都采用国际化标准。其中，智能化工程包含10个弱电子系统，行李系统为立体多层分拣系统，包含5条到港系统和6条离港系统，登机廊桥7座，值机柜台60个，旅客座椅2014套，等等。”中国土木相关负责人姜义高介绍。

得知新航站楼竣工启用的消息，当地民众托卢托普特意前来参观。一进大厅，就被眼前的场景所震撼，“这玻璃幕墙太漂亮了，设施非常现代化，尼日利亚拥有了如此先进的航站楼，我非常期待从这里出发去旅行。”托卢托普兴奋地说。

尼日利亚航空部长西里卡表示，新航站楼的启用对尼后疫情时代经济复苏意义重大，是政府打造高效便捷航空运输网的重要一环，促进国际贸易和旅游业发展，助力尼日利亚在全球物流生态中发挥重要作用，“新航站楼也将成为当地一处亮丽的地标性景观”。

新航站楼项目实施过程中，项目团队克服施工场地狭小、人流量大、地下管网错综复杂等诸多困难，通过夜间改移管网、搭建临时旅客通道等措施，保障了项目顺利竣工。同时，在建设过程中，项目团队注重搭建人才培养平台，为当地培养了一批优秀人才。

2014年项目开工时，现场工程师奥拉德吉就在这里工作。“几年时间里，从理论知识到实际应用，我学到很多先进的施工技术，独立负责了一些安装工作，收入越来越多，生活比以前好多了。”

39岁的波塞德也参与了项目施工全过程，如今已成长为一名土木工程师。“在这里工作几年，我在多个岗位上锻炼过，在现场施工、管理等方面积累了不少经验。这些经历将让我的职业生涯受益匪浅。”波塞德说。

（本报阿布贾3月29日电）

《 人民日报 》（ 2022年03月30日 03 版）

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